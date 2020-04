Odell Beckham Jr. canalise LeBron James avec célébration

Le receveur large de Cleveland Browns, Odell Beckham Jr., est connu dans le paysage sportif professionnel pour ses ébats sur le terrain de football – qu’il s’agisse de célébrer un touché impressionnant ou d’être tellement frustré sur la touche qu’il finit par se battre contre le filet de l’équipe. Cette fois-ci, cependant, OBJ a choisi de canaliser son LeBron James intérieur en imitant deux célébrations de la star des Los Angeles Lakers

Bien que sa pratique soit limitée en raison des ordres de rester à la maison au milieu de la crise des coronavirus, Beckham a toujours pu s’amuser et célébrer. Sur ses histoires IG, il a montré une vidéo de lui-même faisant la célébration épique de “Le Silencieux” de LeBron.

Profitant au maximum de la chance d’imiter les Lakers, OBJ a également célébré Taco mardi après son entraînement.

En ces temps difficiles, le vaste monde du sport a été assez affecté. Heureusement, les athlètes continuent d’aider financièrement et mentalement en faisant des dons à des organismes de bienfaisance et en fournissant du contenu amusant à leurs abonnés.

Ce croisement entre Odell Beckham Jr. et LeBron James combine deux des plus grandes figures sportives de la planète pour un bon divertissement à l’ancienne.

