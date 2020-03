Officiel: Dion Waiters atterrit dans les Lakers

L’agent jusqu’ici libre Serveurs Dion est déjà un nouveau joueur de Los Angeles Lakers. Le joueur s’est entraîné avec les Angels tout au long de la semaine et a finalement décidé de couper Troy Daniels pour faire un trou dans la liste des rel.

Waiters, avec de nombreux problèmes de discipline depuis le début de sa carrière, n’a disputé que trois matchs cette saison avec Miami Heat (le dernier le 28 janvier) pour des suspensions et une forme basse. C’est un joueur qui, une fois concentré, a offert une excellente performance de score dans les Cavaliers de Cleveland d’abord et dans le Heat de Miami plus tard. Les Lakers voulaient prendre les services d’un autre meneur de jeu pour leur deuxième unité (bien qu’ils gaspillent Quinn Cook).

Bienvenue aux serveurs Lakers Dion! pic.twitter.com/O4AOjniyta

– Lakers Empire (@LakersEmpire) 5 mars 2020

Professionnel depuis 2012, Waiters affiche en moyenne 13,2 points et 2,8 passes décisives dans sa carrière en NBA. Lors de ses trois premières campagnes, aux Cleveland Cavaliers, il s’est produit à un niveau élevé au cours de ses deux premières années, mais a ensuite été envoyé à Oklahoma City Thunder, où il a passé une saison et demie. Depuis 2016, il a joué dans le Heat, où il a eu un grand impact (15,8 dans sa première saison et 14,3 dans la deuxième), mais des problèmes d’indiscipline et, surtout, l’incident des ours de marijuana, ont mis fin à sa progression.

Il atterrit désormais sur une équipe gagnante et, s’il se concentre et met de côté son mauvais comportement, il peut être un joueur décisif pour aider les Lakers à atteindre leur objectif cette saison: le ring.

