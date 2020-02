Officiel: le controversé John Beilein n’est plus entraîneur des Cavs

John Beilein Il n’est plus l’entraîneur de Cavaliers de Cleveland. Après un début de saison horrible en termes de résultats et avec de nombreuses controverses avec les joueurs derrière, son avenir était suspendu par un fil qui s’est finalement rompu. Son remplaçant à la tête de la franchise de l’Ohio est jusqu’à présent l’entraîneur adjoint J.B. Bickerstaff.

Histoire déposée à ESPN: Après un mandat bref et tumultueux, John Beilein quitte le poste d’entraîneur de Cleveland. L’associé HC JB Bickerstaff sera élevé au rang d’entraîneur-chef. Beilein devrait dire au revoir au personnel et aux joueurs mercredi au retour de l’équipe après la pause des étoiles.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 19 février 2020

L’entraîneur et la franchise ont négocié le règlement du technicien, qui collectera une partie de l’argent qu’il devait collecter cette saison. Il a quitté l’Université du Michigan l’été dernier pour signer un contrat de cinq ans avec les Cavs, avec un contrat d’un peu plus de quatre millions de dollars par saison.

Beilein a eu de sérieuses difficultés à se connecter avec le joueur de la NBA et n’a à aucun moment été en mesure de mettre en œuvre le système offensif qui a connu un tel succès en NBA. Les joueurs considéraient que l’entraîneur les traitait comme de jeunes étudiants universitaires et non comme des professionnels de la NBA. Ainsi, avec Beilein sans le contrôle des costumes, les Cavs ont décidé de se passer de leurs services avant la fin de la saison.

Son remplaçant, Bickerstaff, a été embauché au cas où quelque chose comme cela se produirait avec Beilein, alors les Cavs ont été prédéfinis. Nous allons maintenant voir le rythme d’une franchise qui est totalement perdue depuis que LeBron James a quitté il y a quelques étés.

