Officiel: les Lakers de Los Angeles licencient des cousins ​​DeMarcus

La signature de Markieff Morris pour Los Angeles Lakers Votre victime correspondante a déjà été inculpée. N’ayant pas assez de trous dans l’équipe, la franchise Angelian a dû couper un de ses joueurs pour pouvoir prendre le joueur des Pistons de Detroit jusqu’alors. Celui choisi par le chef d’équipe violet et or a été DeMarcus Cousins.

Cela a été fait récemment par Adrian Wojnarowski, journaliste et initié de la NBA sur ESPN. Cousins, qui a été blessé depuis la présaison en raison d’une fracture du ligament croisé au genou, passera 48 heures sur la liste des dérogations, et si personne ne réclame ses services, il deviendra un agent libre sans restrictions.

Les Lakers renoncent à DeMarcus Cousins, selon des sources de la ligue @Ramonashelburne et moi.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 22 février 2020

La nouvelle est arrivée au moment le moins attendu, alors que des sources des Lakers eux-mêmes ont souligné que l’intention de la franchise de Los Angeles était de récupérer son joueur pour les éliminatoires à venir. L’accord de rachat de Morris et Pistons a dû changer tous les plans de l’organisation, et la dernière victime a été DeMarcus Cousins.

On ne parle toujours pas d’un nouveau destin possible, mais le plus logique est que, étant dans la dernière ligne droite de sa rééducation, Cousins ​​signe pour l’une des 29 autres équipes de la ligue, probablement une qui a pratiquement obtenu sa passe pour le Playoffs et veulent renforcer leur deuxième unité.

Il convient de rappeler que le joueur souffre d’une épreuve avec blessures depuis plus de deux ans. Il est passé d’une moyenne de plus de 25 points par match avec les Pélicans il y a deux saisons, se blessant au mois de janvier 2018 du tendon d’Achille et ne retrouvant jamais son niveau maximum.

