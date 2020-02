Officiel: Markieff Morris est déjà un nouveau joueur des Lakers de Los Angeles

L’accord a été complètement fermé pendant quelques jours mais il n’a été officialisé que le matin dernier: Markieff Morris est déjà un nouveau joueur de Los Angeles Lakers. C’est un renfort de luxe pour le groupe angélien en pensant aux prochaines éliminatoires. Au cours de sa carrière (plus de 600 matchs entre Phoenix, Washington, OKC et Détroit), il affiche en moyenne 11,6 points et 5,4 rebonds. Cette campagne a joué 44 matchs avec les Pistons, avec une moyenne de 11 points et 3,9 rebonds en 22,5 minutes de duels.

Maintenant, mettons-nous au travail. #LakeShow pic.twitter.com/VWgtRcoooM

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 24 février 2020

.