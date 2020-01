OG Anunoby porte une chemise de LeBron James frappant le vainqueur du match sur lui

Alors que LeBron James et ses Lakers de Los Angeles ont dominé la première mi-temps contre Luka Doncic et les Mavericks de Dallas, l’un des plus récents triomphes de LeBron en séries éliminatoires a été relancé à Toronto lors d’un défilé de mode dirigé par le grand homme des Raptors, Serge Ibaka.

Ibaka, qui a un défilé avec la société de médias sportifs UNINTERRUPTED de LeBron, aurait eu un défilé de mode vendredi soir. Dans le défilé de mode, Ibaka s’est montré très ouvert avec l’imagerie alors que son coéquipier OG Anunoby portait un t-shirt montrant le vainqueur de James contre Anunoby dans le match 3 des demi-finales de la Conférence de l’Est 2018 entre Les Cavaliers de LeBron et les Raptors.

Via un ami du programme Alex Wong de Yahoo Canada