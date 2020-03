OJ Mayo rejoint l’équipe de Lance Stephens à CBA Chine

La CBA Il continue d’accélérer les procédures pour pouvoir reprendre le concours dans les plus brefs délais et l’activité est revenue dans ses bureaux. S’il est vrai qu’une date de retour à la ligue a été fixée au 1er mai, dans les bureaux où ils ont commencé à déménager et Liaoning Flying Leopards faire semblant de construire une équipe de rêve. Vous avez déjà Brandon Bass et Lance Stephens, voulant ajouter maintenant un troisième accessoire, car il est JO mai, qui est devenu numéro 3 au repêchage en 2008 et a connu de bonnes saisons aux Memphis Grizzlies, bien que toujours loin des attentes qu’il a engendrées.

