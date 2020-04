OKC devrait étudier les soleils de 2014. Où cette équipe s’est-elle trompée?

Dans un article avec les journalistes de The Athletic Erik Horne et John Hollinger, Hollinger a déclaré que l’Oklahoma City Thunder devrait étudier les Phoenix Suns 2013-14.

Qui était cette équipe des Suns dont Oklahoma City devrait apprendre et où se sont-ils trompés?

C’était la deuxième saison post-Steve Nash et Phoenix devait être au bas de la Conférence Ouest. L’équipe sortait d’une saison 25-57, avait un entraîneur-chef et un directeur général de première année et avait repêché le centre Alex Len avec le choix n ° 5 dans une classe de 2013 qui n’avait pas d’échelon supérieur clair à l’époque.

Au lieu de cela, les Suns sont allés 48-34 et ont raté les séries éliminatoires par un seul match, égalant le record de victoires sans faire les séries éliminatoires.

Si Phoenix était dans l’Est en 2013-14, il aurait été à égalité pour la troisième tête de série.

Les Suns ont désigné le nouveau meneur Eric Bledsoe en tant que garde n ° 2 à côté de Goran Dragic. Commencer avec deux points était inhabituel à l’époque, mais ces gardes ont bien joué du ballon et se sont complétés mutuellement lorsque Bledsoe était en bonne santé. Autour d’eux, des joueurs comme Channing Frye, P.J. Tucker, les jumeaux Morris et Gerald Green pourraient étirer le sol et chauffer rapidement.

Semble familier? Une révision de l’intersaison et plusieurs points de garde ont conduit à un succès inattendu.

Dragic n’était pas un All-Star éternel comme Chris Paul, mais il a fait partie de la troisième équipe ALL-NBA et a remporté le titre de joueur le plus amélioré de l’année.

Mais alors, pris entre le tanking et la victoire, les Suns ont fait un mouvement désastreux après un mouvement désastreux alors qu’ils essayaient de s’améliorer.

“Le succès inattendu des Suns a complètement déformé leur planification, et cela a conduit à une série d’erreurs à courte vue qui ont annulé leur reconstruction naissante et les ont poussés tout de suite au classement, où ils sont restés depuis”, a écrit Hollinger.

La prochaine intersaison a doublé en ajoutant un troisième joueur de calibre garde de point de départ dans Isaiah Thomas, mais des problèmes de temps de jeu ont entraîné des demandes commerciales.

L’équipe a expédié Dragic et Thomas à la mi-saison, puis a pris la décision douteuse d’amener Brandon Knight pour se mettre à côté de Bledsoe.

À l’intersaison de 2015, Phoenix a tenté d’attirer LaMarcus Aldridge en signant Tyson Chandler à un contrat massif. Cela a très bien fonctionné, mais Aldridge a choisi les San Antonio Spurs.

Pour aggraver les choses, les Suns ont échangé Marcus Morris contre un salaire gratuit pour la signature potentielle, ce qui a rendu furieux le jumeau Markieff Morris et a finalement conduit au divorce de lui aussi.

Phoenix est passé de 48 victoires à 39 l’année suivante à 23 la suivante. Ils n’ont pas atteint 30 victoires depuis.

Alors, comment le Thunder peut-il éviter ces erreurs?

Un élément clé sera la rédaction. Phoenix a bien choisi en fin de loterie sous le directeur général de l’époque Ryan McDonough (T.J. Warren au n ° 14, Devin Booker au n ° 13). Avec les 10 meilleurs choix, cependant, l’équipe n’a même pas signé de contrat pour un deuxième contrat – Len, Josh Jackson, Dragan Bender et Marquese Chriss sont tous partis.

En regardant ce que les Suns ont fait de mal – perturber l’équipe pour prendre un risque sur un autre meneur qui méritait des minutes de départ, aller à tapis sur Chandler à la poursuite d’Aldridge au point de vendre des joueurs de rôle avant même d’accepter un contrat avec le cible, expédiant un choix de projet très convoité pour Knight, à défaut de rédiger ou de bien se développer – le Thunder peut évaluer leur avenir avec un précédent derrière eux.

«Heureusement, je pense que les Thunder sont assez clairvoyants quant à leur position et à ce que devrait être leur futur chemin. Le «tell» sur ce front est l’accord presque terminé de Danilo Gallinari à Miami à la date limite du commerce », a écrit Hollinger.

Hollinger a appelé la volonté du Thunder de déplacer Gallinari dans le but d’ajouter des actifs futurs “bonne décision”, même s’ils ne pouvaient pas conclure le bon accord avec le Miami Heat.

Hollinger quitte l’équipe avec deux questions:

Comment tirent-ils parti de tous les futurs choix de première ronde qu’ils possèdent (selon (Hollinger’s), ils ont neuf autres équipes en plus de toutes les leurs)?

Combien sont-ils prêts à sacrifier les gains à court terme pour une reconstruction à long terme?

Phoenix a vu une avenue pour accélérer une reconstruction à long terme et s’est écrasé dans la médiane. L’équipe ne fait que reprendre la route.

Les Thunder, à leur crédit, ont plus d’actifs que les Suns n’en ont jamais eu.

Les prises de Paul George et Russell Westbrook, comme l’a noté Hollinger, leur donnent une pléthore de choix à utiliser ou à échanger.

Chris Paul a montré qu’il peut toujours jouer au niveau élite – ce qui signifie que son contrat est négociable, si l’équipe décide de suivre cette voie.

«Il est difficile de voir comment le Thunder parvient aux endroits où il souhaite aller de trois à cinq ans sans encaisser son stock de Chris Paul. La valeur ne sera jamais plus élevée que cet été », a écrit Hollinger.

Hollinger a même comparé Shai Gilgeous-Alexander à Dragic et Mike Conley comme un «très bon meneur quasi-All-Star».

Peut-être le plus important: le directeur général Sam Presti a fait ses preuves dans le projet et en trouvant des métiers.

Mais cet été, d’une manière ou d’une autre, sera une bifurcation sur la route dans laquelle les Thunder devront déterminer leur avenir.

