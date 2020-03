OKC est-elle meilleure cette année que OKC l’année dernière? Le Jump le pense.

Le succès surprenant d’Oklahoma City a été mentionné à maintes reprises cette saison.

Et il est facile de comprendre pourquoi. Le Thunder est l’une des histoires de bien-être de la ligue.

Au cours de leur première année sans Russell Westbrook, qui a essentiellement fait la franchise au cours de la dernière décennie, Oklahoma City a dépassé toutes les attentes. Ils se sont essentiellement garantis une place en séries éliminatoires après avoir été radiés avant le camp d’entraînement, et leur jeu comme l’équipe Thunder que les fans et les équipes adverses ont l’habitude de voir.

Ajoutez à cela la combinaison du vétéran rajeuni Chris Paul, une étoile montante de Shai Gilgeous-Alexander et le récit d’une équipe remplie de joueurs décousus qui se sacrifient pour le plus grand bien… Hollywood n’a pas beaucoup de meilleurs scénarios.

Mais cette saison est-elle improbable ou le Thunder est-il vraiment meilleur qu’il y a un an avec Westbrook et Paul George sur la liste?

Le Jump d’ESPN a débattu de la question.

Royce Young, qui couvre le Thunder pour ESPN, a tweeté avant le match d’OKC contre les Bucks que Milwaukee et Oklahoma City avaient les deux meilleurs records de la ligue depuis Thanksgiving.

Le Jump l’a décomposé encore plus, notant que «même si vous le décomposez en gagnant le pourcentage, seuls les Bucks et les Lakers ont toujours été meilleurs que le Thunder».

Rachel Nichols a posé la question à Amin Elhassan et Scottie Pippen.

Elhassan a souligné qu’à ce stade de la saison l’année dernière, Oklahoma City avait un dossier de 38-23. Actuellement, les Thunder sont 37-23 (en ajoutant un match à la colonne des pertes en raison de la perte historiquement déséquilibrée des Bucks vendredi soir). Elhassan a déclaré que même si Oklahoma City n’est pas mieux sur le papier, l’infraction est meilleure que l’an dernier.

“Vous regardez l’infraction, c’est beaucoup mieux que l’an dernier. L’offensive de l’an dernier était 16e de la ligue, l’infraction de cette année est la 10e. Quand vous regardez la façon dont ils utilisent tout le monde sur la liste, que ce n’est pas très centré sur les étoiles, quand vous regardez le développement de Shai Gilgeous-Alexander, et l’année que Chris Paul a eu, je suis prêt à dire que si le Thunder de l’an dernier a joué le Thunder de cette année, le Thunder de cette année gagnerait dans une série de sept matchs ».

Scottie Pippen a accepté et a ajouté qu’il pensait que l’équipe OKC de cette année était meilleure sur le papier et sur le terrain.

«Ils ont des joueurs qui jouent leur rôle, et je pense qu’ils ont un meilleur leadership. Chris Paul fait jouer ses gars comme il veut qu’ils jouent. Et ils suivent la façon dont il joue. Et c’est pourquoi ils réussissent sur le terrain de basket. “

Elhassan a également noté que l’influence de Paul était visible dans la façon dont Oklahoma City s’exécute, en particulier lors de matchs serrés, ce qui ne devrait pas surprendre les fans de Thunder étant donné que Paul a été le joueur le plus embrayage de la ligue cette saison.

La conversation sur le Thunder commence à 2 h 37.

.