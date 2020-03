OKC ne regarde pas le film de la perte historique de Bucks, concentré sur Clippers

Oklahoma City ne perd pas de temps à s’attarder sur sa perte historique aux Milwaukee Bucks.

Ils sont déjà passés au suivant.

Dimanche, lors de l’entraînement, Billy Donovan a déclaré aux journalistes que le Thunder “n’avait pas regardé de film” sur la défaite de 47 points et avait plutôt recentré leur attention sur le match de mardi soir contre les Clippers de Los Angeles.

Selon Maddie Lee de The Oklahoman, Donovan a déclaré que l’objectif de l’entraînement de dimanche était “d’être plus physique” en préparation de Paul George et des Clippers et qu’il “voulait vraiment monter sur le terrain et travailler sur ces choses tout de suite” “.

Per Lee, l’autre raison de ne pas regarder de film? Donovan a déclaré que l’équipe savait déjà ce qui n’allait pas dans la défaite 133-86, car ils “l’ont traversée”.

«Nous avons parlé davantage du physique. Encore une fois, nous allons jouer une équipe Clipper qui a beaucoup de longueur et beaucoup de taille et qui est vraiment longue sur le périmètre et les positions avancées. “

Les Bucks ont pu prendre l’avantage à l’intérieur contre Oklahoma City, devançant le Thunder 52-44 dans la peinture.

Milwaukee était encore meilleur sur le périmètre, tirant 46,7% de l’extérieur de l’arc, réussissant 21 de leurs 45 tentatives de 3 points. Les Bucks ont également récolté 34 mentions d’aide, contre 14 pour OKC.

Los Angeles arrivera à Oklahoma City après avoir remporté trois matchs de suite après avoir perdu deux matchs consécutifs à Boston et les Kings de Sacramento à l’issue de la pause des étoiles.

Les deux équipes ont divisé la série en saison régulière jusqu’à présent, les Clippers remportant 90-88 à Los Angeles avant que le Thunder gagne 118-112 à Oklahoma City.

Mardi soir, ce sera le troisième match de quatre prévu en saison régulière.

.