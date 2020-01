Oklahoma City défie les attentes au milieu de la saison

Un peu plus de la moitié de la saison, Oklahoma City continue de défier les attentes.

À 24-19 après leur victoire sur les Trail Blazers samedi et assis confortablement au 7e rang du classement de la Conférence Ouest.

Très peu de gens pensaient que le Thunder serait en mesure de lutter dans la seconde moitié de la saison après avoir expédié Paul George et Russell Westbrook pendant l’intersaison.

Ne pas pouvoir décharger Chris Paul a été une bénédiction déguisée. Le vétéran a aidé à diriger une équipe jeune et non éprouvée tandis que son mentorat de Shai Gilgeous-Alexander a fait passer la garde de deuxième année de la star en devenir au haras de bonne foi.

Mais ne dites pas à Paul que OKC joue au-dessus de ses capacités. Il a déclaré à l’Oklahoman que les seules attentes auxquelles l’équipe essayait de répondre étaient les siennes.

“Les gens disent peut-être que nous avons dépassé les attentes”, a déclaré Paul, “mais à qui? Je pense que nous devons juste continuer à construire et continuer à profiter de la balade. “

Comme l’a souligné Maddie Lee, Oklahoma City est sur le point de remporter 46 victoires en saison régulière, ce qui les placerait en séries éliminatoires.

Billy Donovan attribue la compétitivité de ses gars comme la raison pour laquelle ils sont en mesure de faire une poussée après les saisons.

“Ce qui m’a toujours encouragé et m’a toujours fait me sentir bien”, a déclaré l’entraîneur du Thunder, Billy Donovan, “était leur compétitivité, en termes de vouloir travailler et de s’améliorer et d’essayer de s’améliorer et de se connaître.” Je pense que là où cela devient vraiment difficile, c’est si vous avez des gars qui ne sont tout simplement pas investis. Ces gars-là ont été investis. Ils y ont participé. “

Beaucoup dépendra de ce que Sam Presti décidera de faire.

L’équipe d’Oklahoma City qui a été si compétitive au premier semestre pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps avec des rumeurs faisant état de l’intérêt des autres équipes pour Steven Adams et Danilo Gallinari dans le bloc commercial.

Mais pour le moment, les Thunder vont profiter de leur succès durement gagné.

.