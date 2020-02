Oklahoma City établit un record de franchise avec 28 points de victoire sur les Spurs

Dimanche soir, Oklahoma City a décroché sa plus grande victoire contre les Spurs, battant San Antonio 131-103 à l’intérieur de la Chesapeake Energy Arena.

Mené par le double-double de 22 points et 13 rebonds de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder a tiré 57,5% du terrain et 45,5% de la gamme des 3 points.

Steven Adams a également affiché un double-double avec 21 points et 14 rebonds, un sommet.

Le Thunder a établi un nouveau record de franchise avec huit joueurs différents à deux chiffres. En plus de SGA et Adams, Lu Dort en avait 15, Dennis Schroder a marqué 13, Chris Paul et Danilo Gallinari en ont chacun 12, tandis que Nerlens Noel et Abdel Nader ont tous deux ajouté 10 chacun.

Les 28 points sont également la plus grande marge de victoire sur les Spurs de l’histoire de la franchise. Selon Maddie Lee de The Oklahoman, le record précédent était une victoire de 19 points le 26 mars 2016.

LaMarcus Aldridge, qui avait été en moyenne de 28,7 points et 10,7 rebonds en trois matchs contre le Thunder cette saison, a été tenu à une nuit tranquille, marquant seulement huit points sur un tir de 3 sur 10 sur le terrain.

Noel avait dit que le plan de match à venir dimanche était «juste pour déranger» Aldridge.

Dejounte Murray, qui a également marqué 25 dans le match entre San Antonio et le Thunder le 11 février, a commis quelques fautes rapides. Il a mis fin à la nuit sans but, passant à 0 sur 7 du sol.

DeMar DeRozan n’était pas non plus un facteur, car Oklahoma City a maintenu le meilleur buteur des Spurs à seulement 11 points.

Mais DeRozan faisait partie de l’histoire dimanche soir lorsqu’il a été déshabillé par Chris Paul à la fin du deuxième quart-temps. Le vol était le 2208e de la carrière de Paul, le plaçant au-dessus de Clyde Drexler pour la septième place sur la liste des vols de la NBA.

Grâce à cette victoire, les Thunder ont maintenant remporté 12 de leurs 15 derniers matchs et ont terminé la saison régulière contre les Spurs 2-2.

Oklahoma City devra faire face à un test important au cours du mois prochain alors qu’ils joueront neuf de leurs 14 prochains matchs sur la route.

OKC est de retour en action mardi soir à Chicago.

.