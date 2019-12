Oklahoma City ne s'en va pas alors que Thunder grimpe les classements de puissance

Oklahoma City a certainement pris des mesures au cours de la dernière semaine.

Les Thunder dépassent .500 pour la première fois cette année. Ils ont remporté quatre matchs consécutifs, le meilleur de la saison. Trois de ces quatre victoires étaient des retours d'au moins 18 points.

Dennis Schroder est au milieu de la meilleure saison de sa carrière et vient de connaître une semaine au cours de laquelle il a récolté en moyenne 25,3 points, 5,3 rebonds et 6 passes décisives par match. Assez bon pour lui mériter les honneurs de la ligue pour le joueur de la semaine de la Conférence de l'Ouest.

Dans l'ensemble, les choses s'améliorent pour Oklahoma City, leur place dans le classement de puissance d'Uproxx incluse.

Cette semaine, OKC s'est hissé au 13e rang.

L’équipe de Billy Donovan a remporté neuf victoires lors de ses 12 derniers matchs et, au cours de cette manche, le Thunder a fait partie des 12 meilleures équipes de la NBA aux deux extrémités du terrain. La note nette de +4,7 d’Oklahoma City, même dans un petit échantillon, donne une image favorable et le Thunder est maintenant au-dessus de la barre des 0,500 à 15-14 et fermement dans les discussions en séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

Le succès d'Oklahoma City, cette semaine la plus récente, en particulier, est dû en partie au jeu de garde exceptionnel de Schroder, Shai Gilgeous-Alexander, qui a établi puis égalé un sommet en carrière de 32 cette semaine, et Chris Paul.

Gilgeous-Alexander continue de mieux en mieux, avec une moyenne de 21,2 points et 5,2 rebonds par match (sur une efficacité haut de gamme) au cours des neuf derniers matchs. Il est flanqué d'un contributeur de calibre All-Star dans Paul, même si ses meilleurs jours sont derrière lui. Le futur Temple de la renommée n'est pas aussi prolifique qu'il l'était à son apogée, mais Paul a un tir réel à 61% et de fortes moyennes par minute qui rappellent au monde de la NBA à quel point il est bon.

Le Thunder semble avoir plus de victoires à venir, avec Memphis et Charlotte au programme.

Le succès à long terme sera une question de savoir si Sam Presti décide de garder l'équipe unie. Paul, Danilo Gallinari et Steven Adams sont disponibles pour être échangés, et il y aurait des équipes qui seraient intéressées par Adams.

Mais pour le moment, Oklahoma City a fait ce que la plupart des gens pensaient qu’ils ne pouvaient pas faire avant le début de la saison – gagner.

. )date limite des échanges