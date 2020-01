Oklahoma City se maintient dans le dernier classement ESPN Power

Pour la deuxième semaine consécutive, le Thunder d’Oklahoma City tient bon dans le classement de puissance.

Le Thunder a connu un match parfait 4-0 la semaine dernière, avec des victoires sur la route contre Houston, Orlando et Minnesota, avec une victoire à domicile contre les Hawks vendredi soir.

Au n ° 13 de nouveau cette semaine dans le dernier classement ESPN, Royce Young souligne qu’OKC a constamment défié les attentes, en particulier avec une récente éruption de blessures qui ont menacé de faire dérailler leur succès.

Il semble que chaque semaine pose la question: «Attendez, le Thunder est-il vraiment si bon?» Et la réponse a toujours été: «Oui, le Thunder est si bon.» Ils ont 22-8 lors de leurs 30 derniers matchs – c’est un Rythme de 60 victoires – et ont remporté neuf de leurs 10 derniers matchs sur la route. Et ils l’ont fait avec beaucoup d’adversité aussi, en s’appuyant sur leur profondeur soudainement impressionnante. Tant que Dennis Schroder, Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander jouent – ce trio a une note nette de plus-29,3 en 311 minutes – ils sont bons.

Également pour la deuxième semaine consécutive, le Thunder affrontera également l’équipe immédiatement au-dessus d’eux dans le classement. Les Dallas Mavericks ont chuté au 12e rang cette semaine, glissant de trois places par rapport au 9e.

Comme l’a noté Tim MacMahon, la chute des Mav est due en grande partie à leurs difficultés au quatrième trimestre.

Les Mavericks continuent de chercher des solutions pour leurs combats offensifs en fin de match, car l’offensive la plus efficace de la ligue se classe au 28e rang (93,6 points pour 100 possessions). Luka Doncic ne tire que 34,6% lorsque le score est à moins de cinq points dans les cinq dernières minutes.

Oklahoma City mettra sa séquence de victoires de cinq matchs en jeu ce soir contre les Mavericks.

Le Thunder a battu Dallas, 106-101, à l’intérieur de Chesapeake Energy Arena le 31 décembre. Dennis Schroder et Danilo Gallinari ont marqué chacun 20 pour mener OKC avec 20 dans la victoire.

.