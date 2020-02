Oklahoma City Thunder – Boston Celtics: résultat du match NBA, résumé et statistiques en direct

Boston Celtics battre hors de la maison pour Oklahoma City Thunder par 111-112 dans une nouvelle journée NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Detroit Pistons par 108-101. De leur côté, les visiteurs battent aussi à domicile Atlanta Hawks par 112-107, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de huit victoires consécutives. Avec ce résultat, Boston Celtics Il compte 36 victoires en 51 matchs joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Oklahoma City Thunder, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 32 matchs gagnés sur 52 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/10/2020

À 01:13

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 10-0 pendant le trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 32-28. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-24. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 61-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 23-32 et un 84-84 mondial. Enfin, au dernier trimestre, il y a eu également plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-28. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 111-112 pour Boston Celtics.

La victoire de Boston Celtics était basé sur les 26 points, une passe et 11 rebonds de Jayson Tatum et les 27 points, une passe décisive et quatre rebonds Marcheur de Kemba. Les 24 points, quatre passes décisives et six rebonds de Shai Gilgeous-Alexander et les 22 points, une passe décisive et sept rebonds Dennis Schroder ils n’étaient pas suffisants pour Oklahoma City Thunder Je pourrais gagner le match.

Le lendemain de la NBA, Oklahoma City Thunder fera face San Antonio Spurs dans le Arène énergétique de Chesapeake. De son côté, la prochaine réunion du Boston Celtics sera contre Houston Rockets dans le Toyota Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.