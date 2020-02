Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Oklahoma City Thunder prévalu en tant que local à Cavaliers de Cleveland par 109-103 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Soleils de Phoenix par 107-111, donc après ce résultat, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont perdu à la maison avec New York Knicks par 134-139, donc après le match, ils accumulent six défaites consécutives. Oklahoma City ThunderAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 30 matchs gagnés sur 50 disputés, tandis que Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 13 matchs gagnés sur 51 joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/06/2020

Au premier quart, il y avait plusieurs coups sur le tableau de bord et a terminé avec un 29-28. Puis au deuxième trimestre Oklahoma City Thunder il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu une course de 12-0 et a continué à gagner par 12 points (54-42) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un score partiel de 32-25. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 61-53 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y avait également des alternances dans le tableau de bord, qui se sont terminées avec un résultat partiel de 23-28 et un total de 84-81. Enfin, le dernier quart-temps a encore connu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 25-22. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 109-103 pour les locaux.

Pendant le match, Oklahoma City Thunder obtenu la victoire grâce à 30 points, six passes décisives et cinq rebonds de Dennis Schroder et les 23 points, trois passes et 10 rebonds de Shai Gilgeous-Alexander. Les 23 points, deux passes décisives et trois rebonds de Collin Sexton et les 20 points, cinq passes décisives et sept rebonds de Kevin Love ils n’étaient pas suffisants pour Cavaliers de Cleveland Je pourrais gagner le match.

Après avoir gagné, dans le prochain match Oklahoma City Thunder fera face Detroit Pistons dans le Arène énergétique de Chesapeake, tandis que Cavaliers de Cleveland jouera contre Los Angeles Clippers dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.