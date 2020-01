Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Dallas Mavericks gagné à l’extérieur pour Oklahoma City Thunder par 97-107 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Minnesota Timberwolves par 104-113. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite loin de chez eux avec Utah Jazz par 112-107. Avec ce résultat, Dallas Mavericks Il compte 28 victoires en 45 matchs joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Oklahoma City Thunder, après le match, toujours en position de barrage avec 28 victoires en 47 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un 10-2 partiel au cours du quatrième et ont terminé avec un 22-25. Puis, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs ont élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu un autre partiel de 10-2 au cours du quatrième et ont été faits avec la différence maximale (12 points) à la fin du quatrième, ce qui s’est conclu par un résultat partiel de 25- 34. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 47-59 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Oklahoma City Thunder les distances réduites sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 13-2 jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 30-29 et 77-88 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont également réduit les écarts, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 20-19. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 97-107 en faveur de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Luka Doncic et Delon Wright pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 29 points, cinq passes décisives et 11 rebonds et 14 points, quatre passes décisives et 12 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Dennis Schroder et Shai Gilgeous-Alexander, avec 21 points, six passes décisives et sept rebonds et 16 points, quatre passes décisives et 11 rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Dallas Mavericks sera contre Soleils de Phoenix dans le American Airlines Centertandis que le prochain rival de Oklahoma City Thunder sera Sacramento Kings, avec lequel il sera confronté dans le Golden 1 Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.