Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Oklahoma City Thunder a remporté la victoire à domicile contre Denver Nuggets par 113-101 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont réussi à gagner à l’extérieur contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans 118-123, terminant une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, alors que les visiteurs ont perdu à domicile avec Los Angeles Lakers par 116-120, obtenant un total de trois défaites au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Oklahoma City Thunder parvient à s’imposer dans les positions de play-off avec 33 victoires en 55 matchs joués. Pour sa part, Denver Nuggets, après le match, il reste également en position de barrage avec 38 matchs gagnés sur 55 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 14-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 27-17. Puis, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 21-31. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 48-48 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile était le principal dominateur, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 10-0 et a atteint une différence de 11 points (60-49) et a terminé avec un résultat partiel de 30- 29 et un total de 78-77. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Oklahoma City Thunder augmenté leur différence, a atteint une différence de 12 points (109-97) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-24. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 113-101 en faveur de l’équipe à domicile.

Pendant le match, Oklahoma City Thunder il a remporté la victoire grâce à 19 points, deux passes et 17 rebonds de Steven Adams et les 29 points, deux passes décisives et quatre rebonds de Chris Paul. Les 32 points, cinq passes décisives et sept rebonds de Nikola Jokic et les 21 points, quatre passes et six rebonds de Jamal Murray ils n’étaient pas suffisants pour Denver Nuggets Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Oklahoma City Thunder sera contre San Antonio Spurs dans le Arène énergétique de Chesapeake, tandis que Denver Nuggets les visages seront vus avec Minnesota Timberwolves dans le Centre Pepsi. Consultez le calendrier complet de la NBA.