Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons: résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Oklahoma City Thunder gagné à domicile pour Detroit Pistons par 108-101 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Cavaliers de Cleveland par 109-103, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Soleils de Phoenix par 116-108. Avec ce résultat, Oklahoma City Thunder Il compte 31 matchs gagnés sur 51 matchs, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Detroit Pistons, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 53 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/08/2020

Le premier trimestre a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un 11-0 partiel au cours du trimestre pour terminer avec un 29-24. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à maintenir sa différence sur le tableau de bord et a terminé avec un résultat partiel de 23-23. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 52 à 47 points avant la pause.

Au troisième trimestre Oklahoma City Thunder a réussi à se distancier sur le tableau de bord, a augmenté la différence à un maximum de 13 points (76-63) et a conclu avec un résultat partiel de 26-21 (78-68). Enfin, au dernier trimestre, il a coupé les distances Detroit Pistons, bien qu’il n’ait pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-33. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 108-101 pour les locaux.

Pendant le match, Oklahoma City Thunder obtenu la victoire grâce à 22 points, sept passes décisives et six rebonds de Chris Paul et les 19 points, quatre passes décisives et neuf rebonds de Danilo Gallinari. Les 27 points, cinq passes décisives et 12 rebonds de Christian Wood et les 28 points, trois passes décisives et trois rebonds de Reggie Jackson ils n’étaient pas suffisants pour Detroit Pistons Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Oklahoma City Thunder jouera contre Boston Celtics dans le Arène énergétique de Chesapeakelors de la prochaine réunion, Detroit Pistons fera face New York Knicks dans le Arène Little Caesars. Consultez le calendrier complet de la NBA.