Oklahoma City Thunder – Hawks d’Atlanta: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Oklahoma City Thunder il a réussi à gagner à domicile contre Atlanta Hawks par 140-111 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Orlando Magic 114-120, donc après le match, ils ajoutent un total de cinq victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs battent aussi à domicile Los Angeles Clippers par 102-95. Avec ce résultat, Oklahoma City Thunder Il compte 26 victoires en 45 matchs joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Atlanta Hawks, après le match, il serait hors du Play-off avec 11 matchs gagnés sur 45 joués. Suivez le classement NBA après le match.

25/01/2020

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et s’est terminé avec un résultat de 33-30. Puis, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe à domicile a réussi à se distancer sur le tableau de bord et est venue gagner par 10 points (46-36) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 33-28. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 66-58 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 38-32 (104-90). Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de Oklahoma City Thunder ils se sont distancés à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 14-2 et ont atteint une différence de 31 points (137-106), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 36-21. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 140-111 en faveur de Oklahoma City Thunder.

La victoire de Oklahoma City Thunder il a été fondé sur les 25 points, trois passes décisives et six rebonds de Danilo Gallinari et les 24 points, six passes décisives et trois rebonds de Shai Gilgeous-Alexander. Les 26 points, 16 passes décisives et deux rebonds de Apportez jeune et les 28 points et six rebonds de John collins ils n’étaient pas suffisants pour Atlanta Hawks Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement Oklahoma City Thunder mesurez votre force avec Minnesota Timberwolves dans le Centre cible, tandis que Atlanta Hawks cherchera la victoire contre Assistants de Washington dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.