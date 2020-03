Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Los Angeles Clippers gagné en tant que visiteur Oklahoma City Thunder par 94-109 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont été perdus à domicile contre Milwaukee Bucks 133-86 et après le match, ils terminent une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont gagné chez eux Philadelphia 76ers par 136-130, donc après le match, ils ajoutent un total de six victoires consécutives. Avec ce résultat, Los Angeles Clippers il reste dans les positions de barrage avec 41 victoires en 60 matchs joués, tandis que Oklahoma City Thunder, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 37 victoires en 60 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un score partiel de 11-2 au cours du trimestre, même si l’équipe visiteuse a finalement fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 27-38. Puis, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel au cours du quart 16-0 et a eu une différence maximale de 17 points (42-59) au cours du quatrième, qui s’est terminée avec un résultat partiel de 20-21. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 47-59 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Los Angeles Clippers ils se sont distancés à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-1 et ont augmenté la différence à un maximum de 20 points (67-87) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-30 et un 70-89 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont réussi à se rapprocher à nouveau du score, à réduire la différence aux valeurs minimales à la fin du quatrième, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24- 20. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 94-109 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Une grande partie de la victoire de Los Angeles Clippers cimenté à partir de 25 points, une passe décisive et huit rebonds Kawhi Leonard et les 16 points, trois passes décisives et cinq rebonds de Paul George. Les 24 points et deux rebonds de Dennis Schroder et les 14 points, sept passes décisives et deux rebonds de Chris Paul ils n’étaient pas suffisants pour Oklahoma City Thunder Je pourrais gagner le match.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Los Angeles Clippers sera contre Houston Rockets dans le Toyota Center, tandis que Oklahoma City Thunder cherchera la victoire contre Detroit Pistons dans le Arène Little Caesars. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.