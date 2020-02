Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Oklahoma City Thunder réussi à battre à domicile contre Sacramento Kings 112-108 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent battre à domicile Chicago Bulls 122-124, donc après le match, ils accumulent six victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à l’extérieur contre Guerriers de l’état d’or par 94-112. Oklahoma City ThunderAvec ce résultat, il s’impose en Play-off avec 36 matchs gagnés sur 58 disputés, tandis que Sacramento Kings, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 24 matchs gagnés sur 57 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

28/02/2020

Agir à 04:43

CET

SPORT.es

Le premier trimestre avait les deux concurrents en tant que protagonistes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un 25-27. Par la suite, au deuxième trimestre Sacramento Kings il était distancé dans le marqueur et a été fait avec la différence maximale (11 points) à la fin du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 25-34. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 50-61 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les locaux ont réduit les distances sur le tableau de bord.En fait, ils ont atteint un partiel au cours de ce trimestre de 19-2 et ont réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du trimestre jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 31-21 ( et un total de 81 à 82). Enfin, le dernier quart-temps a encore connu plusieurs changements de leader dans le tableau d’affichage et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-26. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 112-108 pour les joueurs de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander, qui a obtenu 24 points et six rebonds et 20 points, trois passes et trois rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Nemanja Bjelica et Harry giles, avec 18 points, deux passes décisives et neuf rebonds et 19 points, une passe décisive et huit rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Oklahoma City Thunder jouera contre Milwaukee Bucks dans le Forum Fiserv. Pour sa part, Sacramento Kings sera mesuré avec Grizzlies de Memphis dans le Fedexforum. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.