Oklahoma City Thunder – Spurs de San Antonio: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Oklahoma City Thunder il a réussi à gagner à domicile pour San Antonio Spurs par 131-103 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent vaincre à domicile Denver Nuggets par 113-101, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à l’extérieur contre Utah Jazz par 104-113. Avec ce résultat, Oklahoma City Thunder Il compte 34 matchs gagnés sur 56 matchs, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en San Antonio Spurs, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 24 matchs gagnés sur 55 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart avait plusieurs coups sur le tableau de bord et a terminé avec un 29-29. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à la finalisation avec un résultat partiel de 32-26. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 61-55 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de Oklahoma City Thunder ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et ont marqué l’écart maximum (25 points) à la fin du trimestre jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 37-18 (98-73). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés à nouveau sur le tableau de bord, ont eu une différence maximale de 28 points (109-81) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-30. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 131-103 en faveur de l’équipe locale.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Oklahoma City Thunder qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Steven Adams et Shai Gilgeous-Alexander, qui a obtenu 21 points et 14 rebonds et 22 points, quatre passes et 13 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Rudy Gay et Marco Belinelli, avec 14 points, deux passes décisives et six rebonds et 13 points, une passe décisive et deux rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, Oklahoma City Thunder fera face Chicago Bulls dans le United Center, tandis que San Antonio Spurs sera mesuré avec Dallas Mavericks dans le At & t Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.