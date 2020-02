Oklahoma City Thunder – Spurs de San Antonio: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

San Antonio Spurs réussi à imposer à Oklahoma City Thunder en tant que visiteur par 106-114 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Boston Celtics 111-112 et après le match, ils ont complété une séquence de défaites de trois matchs lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Denver Nuggets par 127-120. Avec ce résultat, pour l’instant San Antonio Spurs Il resterait en dehors des positions de barrage avec 22 victoires en 53 matchs joués. Pour sa part, Oklahoma City Thunder, après le match, toujours en position de barrage avec 32 matchs gagnés sur 53 joués. Suivez le classement NBA après le match.

Pendant le premier trimestre, la direction était entre les mains des visiteurs, en fait, ils ont atteint un partiel de 13-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 12 points (13-25) et ont terminé avec un 14-25. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les différences ont été réduites Oklahoma City ThunderEn fait, l’équipe a réalisé une séquence de 10-2 au cours du trimestre, qui s’est conclue par un résultat partiel de 27-24. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 41-49 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Oklahoma City Thunder distances réduites à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 11-0 jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 36-30 (et un total de 77-79). Enfin, au dernier trimestre San Antonio Spurs Il a réussi à se distancer au tableau de bord, il est venu gagner par 11 points (87-98) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-35. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 106-114 en faveur de San Antonio Spurs.

Le triomphe de San Antonio Spurs c’était en partie dû aux 25 points, trois passes décisives et 14 rebonds de Lamarcus Aldridge et les 25 points, trois passes et neuf rebonds de Je laisse Murray. Les 31 points, sept passes décisives et deux rebonds de Chris Paul et les 15 points, trois passes décisives et huit rebonds de Danilo Gallinari ils n’étaient pas suffisants pour Oklahoma City Thunder Je pourrais gagner le match.

La prochaine réunion du Oklahoma City Thunder sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Smoothie King Centerlors du prochain match, San Antonio Spurs fera face Utah Jazz dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.