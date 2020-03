Oladipo continue sans carburation et rechute d’inconfort physique

Victor Oladipo il n’a pas le rêve de revenir à la compétition après plus d’un an hors piste en raison de la rupture du tendon du quadriceps qu’il a subie en 2019. L’escorte du Indiana Pacers Il est revenu le 8 février, mais depuis, il alterne apparitions sporadiques et absences. Tant de temps hors des pistes a fait ressentir à son corps l’effort impliqué dans la compétition au plus haut niveau et une nouvelle blessure peut compromettre sa présence dans les séries éliminatoires. C’est une légère douleur au genou qui devra être surveillée et qui suppose un nouveau frein dans sa progression. Il semble difficile qu’il puisse revenir avec le rythme nécessaire pour être important dans le dernier tronçon de la saison.

Mise à jour sur les blessures: Victor Oladipo (mal au genou droit) est de retour pour le match de ce soir.

– Indiana Pacers (@Pacers) 2 mars 2020

