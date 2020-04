Olajuwon chute 45 sur David Robinson, Spurs

Dans une bataille de deux futurs MVP et Hall of Famers, Hakeem Olajuwon a perdu 45 points sur David Robinson et San Antonio dans une victoire de 98-88 par les Houston Rockets le 10 avril 1993 (score de la boîte).

En plus de marquer 45 points sur 16 tirs sur 30 (53,3%), Olajuwon a également réussi 14 rebonds, quatre interceptions et deux tirs bloqués. Robinson a mené les Spurs avec 24 points (45,5% de FG) et 11 rebonds, mais il n’a pas été à égalité avec Olajuwon ce soir-là au Sommet de Houston.

Pour compléter l’explosion d’Olajuwon à l’intérieur, le gardien Vernon Maxwell a ajouté 17 points pour les Rockets sur le tir 3 sur 6 (50%) à partir de la plage de 3 points. La victoire a amélioré Houston à 49-25 lors de la saison 1992-93 de la NBA, tout en faisant chuter San Antonio à 45-29.

C’était un signe de ce qui allait arriver lorsque les Rockets ont rencontré les Spurs lors de la finale de la Conférence de l’Ouest de 1995 – un peu plus de deux ans plus tard.

Bien que Robinson ait remporté le titre de MVP de la ligue cette saison, Olajuwon a eu le meilleur de lui quand cela comptait en obtenant une moyenne incroyable de 35,3 points (56,0% FG), 12,5 rebonds, 5,0 passes décisives et 4,2 blocs par match contre les Spurs en séries éliminatoires. Houston a remporté la série par une marge de 4-2, et finalement son deuxième championnat NBA consécutif.

.