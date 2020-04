Olajuwon et Sleepy Floyd lancent 1988 Rockets

Les Houston Rockets n’ont remporté qu’un seul match lors des éliminatoires de la NBA en 1988, mais ce fut un match mémorable qui a eu lieu il y a exactement 32 ans.

Le 30 avril 1988, l’opprimé Rockets a remporté le deuxième match de sa série au premier tour à Dallas, 119-108 (score de la boîte). Houston, sixième tête de série (46-36), avait remporté sept matchs de moins en saison régulière que les Mavericks n ° 3 (53-29), mais le centre des étoiles Hakeem Olajuwon et le garde Eric «Sleepy» Floyd ont chacun eu des matchs historiques dans un grande victoire à la Réunion Arena.

Floyd a réussi un sommet de 42 points et neuf passes décisives en 16 tirs sur 22, tandis qu’Olajuwon a marqué 41 points et capté 26 rebonds. Ce dernier total a été le plus élevé dans un match éliminatoire dans la carrière légendaire du Temple de la renommée.

Entre eux deux, Olajuwon et Floyd ont combiné pour 83 points sur 63,6% de tir sur le terrain. Les Mavs étaient dirigés par Roy Tarpley, qui avait un sommet de 23 points (71,4% FG) et 13 rebonds sur le banc.

En fin de compte, Dallas a eu le dernier mot, puisque les Mavs ont finalement remporté la série par une marge de 3-1. Plus tard dans les séries éliminatoires de 1988, les Mavericks ont poussé l’éventuel champion de la NBA, les Los Angeles Lakers, à un match décisif 7 dans la finale de la Conférence Ouest avant de finalement s’incliner.

Mais pendant une nuit dans le match 2, les Rockets d’Olajuwon ont volé la vedette et ont fait remarquer la NBA. Le jeu complet peut être consulté ci-dessous.

