Omari Spellman critique les Warriors après une perte sans effort à Memphis

Les Golden State Warriors semblaient avoir couronné la fin de 2019 sur une bonne note, remportant quatre matchs consécutifs – leur plus longue séquence de victoires de la saison 2019-20. Cependant, depuis le début de la nouvelle année 2020, la saison ne pourrait pas être plus à l’envers pour Golden State.

En une année criblée de pertes, les Warriors ont dépassé leur sommet de la saison après leur récente défaite à Memphis. Les Warriors ont été emportés par les Grizzlies 122-102 pour sceller leur huitième défaite consécutive. Golden State n’a pas encore enregistré de victoire depuis que le calendrier est passé à 2020.

L’un des points forts des combats des Warriors a été leur centre de deuxième année, Omari Spellman. Le produit Villanova a connu des nuits à deux chiffres en six matchs consécutifs, ce qui lui a valu son premier départ en tant que membre de Golden State.

Même avec son jeu constant et son rôle grandissant, Spellman n’est pas satisfait de la séquence de défaites de Golden State. L’ancien Hawk d’Atlanta s’est entretenu avec les médias après la défaite des Warriors face aux Grizzlies et n’a pas hésité en ce qui concerne les performances de son équipe à Memphis.

Sans effort. Aucune intensité. Non rien. Nous courons juste là, c’est tout. Eux joueurs de basket NBA, ils nous ont frappés à la tête, c’est tout ce qui s’est passé.

Le centre des Grizzlies, Jonas Valanciunas, a accumulé 31 points et 19 rebonds contre la zone de front de Golden State. Selon Spellman, ce n’est pas la taille de Memphis qui a blessé les Warriors; c’était dû au fait que l’équipe ne jouait pas dur.

Non, nous n’avons pas joué dur, il est juste plus grand que nous – Si vous ne jouez pas dur et que vous vous tenez juste là, cela se produit.

Spellman n’a pas de solution pour expliquer pourquoi le jeune club Golden State manque d’efforts.

Je ne sais pas – vraiment pas, je suis trop jeune pour savoir des trucs comme ça, mais je sais ce que je vois.

Spelman saura bientôt si son message a résonné dans les vestiaires des Warriors, car ils seront immédiatement mis au défi avec Luka Doncic et les Dallas Mavericks. Après les Mavericks, les espoirs des séries éliminatoires Denver Nuggets se rendront à San Francisco.

