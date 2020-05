“On dirait la fin de la saison” pour les Warriors

Après aucun calendrier au calendrier depuis le 11 mars, la ligue fait ses premiers pas pour ramener les joueurs au gymnase. Dans les États où les restrictions relatives à l’abri sur place ont été modifiées, les installations d’entraînement de la NBA commenceront à rouvrir pour le travail des joueurs individuels le 8 mai.

Les équipes et les joueurs devront suivre un ensemble de directives s’ils prévoient de retourner sur le terrain d’entraînement. Seuls quatre joueurs sont autorisés en même temps dans l’installation, aucun membre du personnel d’entraîneurs ne sera présent et le travail de groupe est toujours interdit.

Indépendamment des portes des installations d’entraînement déverrouillées, les Golden State Warriors peuvent déjà se tourner vers l’intersaison. Selon Steve Kerr, cela ressemble déjà à la fin de la saison pour les Warriors.

Lors d’une conférence téléphonique avec Jennifer Azzi et le président des Warriors, Rick Welts, Kerr a parlé de l’avenir de la saison 2019-2020 de Golden State.

C’est différent pour nous parce que nous étions à 17 matchs, mais nous étions hors des séries éliminatoires. C’est comme la fin de la saison pour notre équipe – c’est juste le cas. Nous ne savons rien officiellement. Il y a encore une chance que la ligue puisse nous demander de revenir jouer quelques matchs, mais étant donné ce que nous avons vécu cette saison avec toutes les blessures et le record difficile, cela a été plus le cas de – nous restons en contact avec les gars, mais tout le monde suppose que c’est en quelque sorte le cas. Nous n’allons plus nous impliquer beaucoup.