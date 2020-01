“On ne sait pas où il en est à la loterie”

Le temps passé par LaMelo Ball dans la Ligue nationale de basket-ball a répondu à un bon nombre de questions mais a laissé beaucoup de choses en suspens. Bien qu’il ait prouvé qu’il pouvait rivaliser avec le plus haut niveau de compétition auquel il était confronté, il a laissé beaucoup à désirer avec son tir.

Il a amélioré son stock de tir pour devenir un premier round sûr et potentiellement le premier choix. Mais la partie «potentiellement» de cela fait que beaucoup se demandent où il pourrait atterrir. Olgun Uluc, de Fox Sports Australia, a parlé à une poignée de cadres de la NBA pour obtenir leur avis sur le statut de repêchage de Ball.

“Honnêtement, je pense que l’on ne sait toujours pas où il en est à la loterie”, a déclaré un scout de la Conférence de l’Ouest à foxsports.com.au. “Vous penseriez qu’il est un verrou pour être un choix de loterie en fonction de son pedigree, et bien qu’il y ait eu des hauts et des bas cette année, il a définitivement montré à quel point il était talentueux.”

Bien qu’il y ait une certaine variabilité dans le stock de tirages de Ball, il s’agit de savoir s’il sera l’un des trois à cinq premiers noms appelés et non où il atterrira à la loterie. La combinaison de la taille, du QI et de la capacité de jouer du ballon fait de lui une perspective séduisante.

Il est le type de joueur qui peut changer de franchise et être le visage d’une reconstruction. Pour cette seule raison, il sera l’un des meilleurs choix du repêchage de juin.

