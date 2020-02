«On pouvait sentir» la présence de Kobe Bryant au All-Star Game

LeBron James et Team LeBron ont clôturé un magnifique week-end All-Star à Chicago dimanche soir avec une victoire de 157-155 contre Team Giannis dans un quatrième trimestre intemporel très intense. Dans le cadre des nombreux hommages du week-end à Kobe Bryant, le All-Star Game comportait une version adaptative de l’Elam Ending, ajoutant 24 points au score de l’équipe de tête après trois trimestres pour avoir un score cible. En plus de la fin spéciale en l’honneur de Kobe, l’équipe Giannis portait le n ° 24 et l’équipe LeBron portait le n ° 2, en l’honneur de la fille de Kobe, Gigi. Avec tous ces facteurs, il était impossible de manquer la présence de Kobe dans le bâtiment, selon LeBron.

James l’a dit à plusieurs reprises auparavant, mais le souvenir de Kobe par la NBA se poursuivra au-delà de ce week-end. Avec les fans des Lakers répartis dans tout le pays, l’honneur de Kobe Bryant suivra les Lakers tout au long de la saison dans tous les domaines où ils iront. La nuit dernière était un autre chapitre de ce processus.

