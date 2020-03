“On se sent comme le premier jour d’école”

Par: Tommy Call III |

Il y a 17 heures

Cela a été un long processus pour Stephen Curry de faire son retour sur le terrain de basket. Le meneur blessé a raté 58 matchs avec les Golden State Warriors depuis qu’il s’est cassé la main gauche contre les Phoenix Suns lors du quatrième match de la nouvelle saison.

Après avoir traversé une longue cure de désintoxication, Curry est enfin clair pour faire son retour très attendu au sol jeudi soir. Le joueur le plus utile à deux reprises affrontera les Raptors de Toronto au Chase Center de San Francisco.

Curry s’est entretenu avec des journalistes lors de la fusillade matinale de Golden State à propos de son retour au tribunal pour la première fois en quatre mois.

Via Connor Letourneau de la San Francisco Chronicle:

Je suis surexcité. À l’approche de cette année, j’étais ravi de participer à la compétition et de voir ce que la saison nous a apporté en termes de transition en tant qu’organisation. De toute évidence, cela a été retiré assez rapidement. Quatre mois pour se préparer à une journée comme aujourd’hui, où beaucoup de travail acharné a été consacré à la réadaptation. Tant de gens m’ont aidé à arriver à ce point, où je suis confiant de revenir sur le sol et de revenir à ce que j’aime faire. Rejoindre mes gars qui ont vécu beaucoup de choses cette saison – essayer de terminer cette saison sur une bonne note. J’ai l’impression que le premier jour d’école est à peu près de nouveau terminé, ce qui est passionnant. Je me sens assez à l’aise, assez confiant dans ma position physique. Juste excité de revenir là-bas.

Jeudi soir, tous les regards seront rivés sur Curry contre le champion en titre de la NBA, les Raptors. Après Toronto, le six fois joueur des étoiles aura 19 matchs à jouer au cours de la saison 2019-20 pour se remettre d’une blessure.

