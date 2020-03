Onyeka Okongwu votre inscription au NBA Draft 2020

Quelques heures après avoir appris l’inscription d’Obi Toppin, un autre joueur d’origine africaine, Onyeka Okungwu, a confirmé qu’il fera partie du NBA Draft 2020, dans ce qui est censé être un gala plein d’incitations. L’attaquant de 19 ans qui joue à l’USC et qui a en moyenne 16,2 points et 8,7 rebonds cette saison, promet de fortes émotions pour l’avenir et pourrait être l’un des joueurs les plus désirables lors de la cérémonie. Les prédictions le classent comme le sixième choix.

À ma famille, mes entraîneurs, mes coéquipiers, mes fans et tous ceux qui m’ont soutenu dans mon voyage, merci – # 21Forever #FightOn pic.twitter.com/OZndkVo3io

– Onyeka Okongwu (@ BigO21_) 25 mars 2020

