Orlando Magic – Atlanta Hawks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Orlando Magic il a réussi à gagner à domicile pour Atlanta Hawks par 135-126 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Milwaukee Bucks par 95-111. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre New York Knicks par 140-135. Orlando Magic, avec ce résultat, se positionne en play-offs avec 22 victoires en 53 matchs joués, tandis que Atlanta Hawks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 15 matchs gagnés sur 54 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/11/2020

À 09:41

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, les visiteurs ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont obtenu un partiel 12-2 au cours du quatrième et ont conclu avec un 22-28. Après cela, le deuxième trimestre a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 34-33. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 56-61 au compteur.

Le troisième trimestre a également réuni les deux équipes, avec des mouvements sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 37-35 et un total de 93-96. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Orlando MagicEn fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-2 et sont venus gagner par 12 points (127-115), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 42-30. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 135-126 pour les joueurs de l’équipe locale.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus Orlando Magic étaient Nikola Vucevic et Aaron Gordon, qui a obtenu 24 points, neuf passes décisives et neuf rebonds et 26 points, quatre passes décisives et neuf rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Apportez jeune et John collins, avec 29 points, neuf passes décisives et un rebond et 22 points, deux passes décisives et huit rebonds respectivement.

Le prochain choc de Orlando Magic sera contre Detroit Pistons dans le Amway Center. Pour sa part, Atlanta Hawks fera face Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.