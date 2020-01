Orlando Magic – Boston Celtics: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Boston Celtics il a remporté la victoire contre Orlando Magic en tant que visiteur 98-109 dans une nouvelle journée NBA. Auparavant, les locaux ont perdu à domicile contre Oklahoma City Thunder 114-120, totalisant quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont gagné chez eux Grizzlies de Memphis par 119-95, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Boston Celtics Il compte 29 matchs gagnés sur 43 joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Orlando Magic, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 21 victoires en 45 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

25/01/2020

Agir à 03h23

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, les locaux ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 16-2 et ont atteint une différence de 10 points (30-20) et ont terminé avec un résultat de 30-24. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances sur le tableau de bord et réduit la différence aux valeurs minimales à la fin de la salle, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-29. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 57-53 points avant la pause.

Le troisième trimestre a connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 20-29 et un total de 77-82. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de Boston Celtics ils se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2 et ont eu une différence maximale de 14 points (81-95) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-27. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 98-109 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Boston Celtics il a remporté la victoire grâce à 37 points, six passes décisives et deux rebonds de Marcheur de Kemba et les 22 points, cinq passes décisives et 14 rebonds de Gordon Hayward. Les 30 points, une passe décisive et cinq rebonds de Evan Fournier et les 17 points, quatre passes et 12 rebonds de Nikola Vucevic ils n’étaient pas suffisants pour Orlando Magic Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA Orlando Magic fera face Los Angeles Clippers dans le Amway Center. Pour sa part, Boston Celtics fera face Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Smoothie King Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.