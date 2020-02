Orlando Magic – Dallas Mavericks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Dallas Mavericks il a réussi à gagner en tant que visiteur Orlando Magic par 106-122 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent vaincre à domicile Detroit Pistons par 116-112. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile devant Sacramento Kings 130-111, complétant une série de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Dallas Mavericks Il a 33 victoires en 55 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Orlando Magic, après le match, il continue également dans les positions de barrage avec 24 matchs gagnés sur 55 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

22/02/2020

Au premier quart, il était dominé par l’équipe visiteuse, en fait, il a réalisé un partiel de 13-2 au cours du quatrième et a augmenté la différence à un maximum de 16 points (15-31) et a terminé avec un résultat de 18-34. Après cela, au cours du deuxième trimestre Orlando Magic il a réduit les distances sur le tableau de bord, ce qui a conclu avec un résultat partiel de 34-30. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 52 à 64 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont de nouveau réduit les différences dans le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce trimestre de 15-2 et ont fini avec un résultat partiel de 32-27 et un 84-91 de résultat global . Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont accru leur différence, atteint une différence de 18 points (104-122) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-31. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 106-122 pour les visiteurs.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Dallas Mavericks étaient Luka Doncic et Kristaps Porzingis, qui a obtenu 33 points, huit aides et 10 rebonds et 24 points, six aides et 10 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Nikola Vucevic et Evan Fournier, avec 27 points, une passe décisive et 12 rebonds et 28 points, une passe décisive et deux rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, Orlando Magic mesurez votre force avec Brooklyn Nets dans le Barclays Center. De son côté, le prochain adversaire de Dallas Mavericks sera Atlanta Hawks, avec lequel il sera confronté dans le State Farm Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.