Orlando Magic – Detroit Pistons: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Orlando Magic prévalu en tant que local à Detroit Pistons par 116-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent gagner à domicile pour Atlanta Hawks par 135-126 et après ce match, ils ajoutent un total de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu à la maison avec Charlotte Hornets 76-87, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq défaites consécutives. Orlando Magic, avec ce résultat, s’impose en play-offs avec 23 matchs gagnés sur 54 disputés, tandis que Detroit Pistons, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 56 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

13/02/2020

À 09:42

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été marqué par le leadership de Orlando MagicEn fait, il a réalisé un partiel au cours de ce quart de 22-2 et atteint une différence de 13 points (26-13) et terminé avec un résultat de 32-20. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de Detroit PistonsEn fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 12-2, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 27-35. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 59-55 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à surmonter le match jusqu’à atteindre l’égalité et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-26 et un 87-81 mondial. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il a eu des alternances au tableau d’affichage et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-27. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du quatrième avec une égalité à 108-108 entre les deux équipes, donc le jeu avait besoin d’une extension pour élucider le vainqueur.

Pendant la prolongation, l’équipe à domicile a dominé, a augmenté la différence à un maximum de sept points (119-112) et a terminé avec un résultat partiel de 8-4, le résultat final du match étant de 116-112 en faveur de Orlando Magic.

Pendant le match, Orlando Magic il a remporté la victoire grâce à 25 points, neuf passes décisives et neuf rebonds de Aaron Gordon et les 22 points, 10 passes décisives et cinq rebonds de Markelle Fultz. Les 26 points, une passe décisive et 12 rebonds de Christian Wood et les 12 points, 11 passes décisives et trois rebonds de Reggie Jackson ils n’étaient pas suffisants pour Detroit Pistons Je pourrais gagner le match.

Le lendemain de la NBA, Orlando Magic les visages seront vus avec Dallas Mavericks dans le Amway Centertandis que le prochain match de Detroit Pistons sera contre Milwaukee Bucks dans le Arène Little Caesars. Consultez le calendrier complet de la NBA.