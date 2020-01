Orlando Magic – Los Angeles Clippers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Clippers gagné en tant que visiteur Orlando Magic par 97-112 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Boston Celtics par 98-109, donc après le match, ils totalisent un total de quatre défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont gagné Miami Heat par 117-122, totalisant quatre victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Los Angeles Clippers Il compte 32 matchs gagnés sur 46 joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tandis que Orlando Magic, après le match, il parvient également à rester en play-offs avec 21 victoires en 46 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs coups sur le tableau de bord et conclu avec un 28-26. Par la suite, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, l’équipe a réalisé un score partiel de 12-2, qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-28. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 52-54 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 16-2 et ont eu une différence maximale de 19 points (64-83) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel du 20 au 31 et un total de 72 à 85. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs se sont distancés à nouveau sur le tableau de bord, ont augmenté la différence à un maximum de 16 points (94-110) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-27, mettant ainsi fin au match. avec un résultat final de 97-112 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Los Angeles Clippers il a remporté la victoire grâce à 31 points, sept passes et 14 rebonds de Kawhi Leonard et les 19 points, deux passes décisives et cinq rebonds de Montrezl Harrell. Les 15 points, huit passes décisives et sept rebonds de Michael Carter-Williams et les 13 points, cinq passes décisives et sept rebonds de Nikola Vucevic ils n’étaient pas suffisants pour Orlando Magic Gagnez le match.

Dans le prochain affrontement NBA, Los Angeles Clippers fera face Los Angeles Lakers dans le Staples Center. De son côté, le prochain adversaire de Orlando Magic sera Miami Heat, avec lequel il sera confronté dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.