Orlando Magic – Miami Heat: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Miami Heat imposée à Orlando Magic en tant que visiteur pour 89-102 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus à domicile contre Miami Heat par 113-92, donc après ce résultat, ils accumulent six pertes consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Boston Celtics par 101-109. Miami HeatAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 32 matchs gagnés sur 47 joués. Pour sa part, Orlando Magic, après le match, il reste également en play-offs avec 21 matchs gagnés sur 48 disputés. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/02/2020

Agir à 03h23

CET

SPORT.es

Le premier quart avait des alternances sur le tableau de bord et s’est terminé avec un résultat de 25-28. Puis, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2 et atteint la différence maximale (huit points) à la fin du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 24- 29. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 49-57 points avant la pause.

Au troisième trimestre Miami Heat il a encore augmenté sa différence, il est venu gagner par 13 points (60-73) jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 18-19 et 67-76 au total. Enfin, au dernier trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée à nouveau sur le tableau de bord, a atteint une différence de 13 points (76-89) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-26, mettant ainsi fin au match avec un résultat finale de 89-102 en faveur de l’équipe visiteuse.

Une grande partie de la victoire de Miami Heat cimenté à partir de 18 points, une passe et 14 rebonds de Meyers Leonard et les 24 points, trois passes décisives et trois rebonds de Jimmy Butler. Les 21 points, quatre passes décisives et neuf rebonds de Nikola Vucevic et les 24 points, une passe décisive et cinq rebonds de Aaron Gordon ils n’étaient pas suffisants pour Orlando Magic Gagnez le match.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Miami Heat sera contre Philadelphia 76ers dans le American Airlines Arena. De son côté, dans le prochain match, Orlando Magic jouera contre Charlotte Hornets dans le Spectrum Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.