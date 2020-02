Orlando Magic – Milwaukee Bucks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Milwaukee Bucks il a réussi à gagner en tant que visiteur Orlando Magic par 95-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux étaient défaits à domicile contre New York Knicks 105-103, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont gagné chez eux Philadelphia 76ers 112-101, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Milwaukee Bucks Il compte 44 victoires en 51 matchs joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Orlando Magic, après le match, il continue également en play-offs avec 22 victoires en 52 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/09/2020

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains de l’équipe visiteuse, a augmenté la différence à un maximum de huit points (15-23) jusqu’à la conclusion avec un 24-30. Puis, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont augmenté leur différence et ont fait la différence maximale (17 points) à la fin du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-33. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 46-63 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce trimestre de 16-2 et ont réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du quatrième et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 25-21 (et un total de 71-84). Enfin, au dernier trimestre, les visiteurs se sont de nouveau distancés sur le tableau de bord, ils ont marqué l’écart maximum (17 points) à la fin du quatrième et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-28. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 95-112 pour Milwaukee Bucks.

Pendant le match, les actions de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, qui a obtenu 19 points, neuf passes décisives et 18 rebonds et 21 points, six passes décisives et 13 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Nikola Vucevic et Terrence Ross pour ses interventions lors de la rencontre, avec respectivement 21 points, six passes décisives et 14 rebonds et 20 points, trois passes décisives et quatre rebonds.

Le prochain choc de Milwaukee Bucks sera contre Sacramento Kings dans le Forum Fiserv. Pour sa part, Orlando Magic cherchera la victoire contre Atlanta Hawks dans le Amway Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.