Orlando Magic – Minnesota Timberwolves: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Orlando Magic a remporté la victoire à domicile contre Minnesota Timberwolves par 136-125 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de battre à domicile pour Atlanta Hawks 120-130, donc après le match, ils accumulent quatre victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également remporté la victoire à l’extérieur contre Miami Heat par 126-129. Avec ce résultat, Orlando Magic Il reste en position de barrage avec 26 matchs gagnés sur 58 disputés. Pour sa part, Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 17 victoires en 57 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

29/02/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les sections locales ont obtenu une course de 10-0 au cours du quatrième et ont conclu avec un 35-35. Puis, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe à domicile a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a atteint une différence de 13 points (61-48) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 34-30. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 69-65 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il y a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 34-31 et un total de 103-96. Enfin, au cours du dernier trimestre Orlando Magic il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu une course de 10-2 et est venue gagner par 14 points (117-103) et le quatrième s’est terminé avec un score partiel de 33-29. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 136-125 en faveur de Orlando Magic.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Orlando Magic qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Terrence Ross et Nikola Vucevic, qui a obtenu 33 points, trois aides et cinq rebonds et 27 points, cinq aides et 10 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués D’Angelo Russell et Juancho Hernangomez, avec 28 points, sept passes décisives et trois rebonds et 18 points, cinq passes décisives et 13 rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Orlando Magic fera face San Antonio Spurs dans le At & t Centertandis que le prochain match de Minnesota Timberwolves sera contre Dallas Mavericks dans le Centre cible. Consultez le calendrier complet de la NBA.