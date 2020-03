Orlando Magic – Portland Trail Blazers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Portland Trail Blazers il a réussi à gagner loin de chez lui Orlando Magic par 107-130 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux perdus à domicile contre San Antonio Spurs 114-113, ajoutant un total de trois défaites consécutives au cours des cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également perdu à l’extérieur avec Atlanta Hawks par 129-117. Avec ce résultat, pour l’instant Portland Trail Blazers Il resterait en dehors des positions de barrage avec 26 victoires en 61 matchs joués. Pour sa part, Orlando Magic, après le match, toujours en position de barrage avec 27 victoires en 60 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 13-0 au cours du trimestre, bien que l’équipe visiteuse ait finalement fini par prendre ses distances et ait terminé avec un résultat de 28-35. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un autre partiel de 10-2 au cours du quatrième et ont marqué la différence maximale (11 points) à la fin du quatrième, ce qui s’est conclu par un résultat partiel du 30 au 34. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 58-69 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réduit les distances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 30-23 (88-92). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs du Portland Trail BlazersEn fait, ils ont atteint un 12-2 partiel et ont atteint une différence de 26 points (104-130) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-38. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 107-130 en faveur de Portland Trail Blazers.

Pendant le match, ils se sont démarqués Cj Mccollum et Hassan Whiteside pour leur participation au match, après avoir obtenu 41 points, cinq passes décisives et cinq rebonds et 16 points, une passe décisive et 13 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Nikola Vucevic et Terrence Ross, avec 30 points, deux passes décisives et 11 rebonds et 23 points, deux passes décisives et cinq rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Portland Trail Blazers sera contre Assistants de Washington dans le Centre de modetandis que la prochaine réunion du Orlando Magic sera contre Miami Heat dans le American Airlines Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.