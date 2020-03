Oscar De La Hoya suggère de remplacer sa statue par Kobe Bryant

Avec «Une célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant» dans le passé, le processus de guérison peut vraiment commencer.

Bryant était aimé non seulement par les fans des Lakers de Los Angeles, mais par tout le monde dans le monde du sport et beaucoup qui étaient simplement inspirés par ce qu’il défendait.

Son héritage restera à jamais et beaucoup de choses seront faites pour se souvenir de lui dans les années à venir. Une chose que beaucoup demanderont sûrement est une statue à l’extérieur du Staples Center, ce qui serait arrivé malgré tout et a même été parlé par la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss elle-même.

Oscar De La Hoya est l’un des athlètes avec une statue à l’extérieur du Staples Center. Dans une récente interview sur Real 92.3, il a parlé d’appeler le PDG du Staples Center Dan Beckerman et de leur suggérer de retirer sa statue et de la remplacer par celle de Bryant:

“Sans aucun doute. En fait… sans manquer de respect à personne… J’ai en fait appelé Dan Beckerman, qui est le chef d’AEG, le PDG du Staples Center et L.A. Live. Je l’ai appelé ce soir-là et je lui ai dit: «Dan, mec, prends ma statue et mets Kobe là ou fais quelque chose, tu sais?» Vous savez ce que je dis? C’est le moins que je puisse faire. “

De La Hoya a poursuivi sur l’importance d’honorer Bryant pour aller de l’avant:

«Nous devons honorer Kobe pour toujours. Nous ne pouvons pas oublier. Kobe a tant fait pour LA. Je n’oublierai jamais l’humilité qu’il montre toujours. Chaque fois que je le rencontre, chaque fois que nous parlons, il est simplement humble. “

De La Hoya est l’une des 10 personnes avec des statues à l’extérieur du Staples Center avec Lisa Leslie prête à rejoindre en tant que 11e personne à être immortalisée. En raison de la nature tragique de son décès, il y aura sans aucun doute des appels pour que la statue de Bryant soit repoussée jusqu’au bout de la ligne, mais on ne sait pas si cela se produira ou non.

De La Hoya faire cet appel est un grand acte, mais aussi inutile car il y a beaucoup de place autour du Staples Center pour honorer Bryant avec sa statue méritée.

La question devient maintenant quelle pose sera choisie pour représenter Bryant car il y a eu beaucoup de moments incroyables qui pourraient facilement le représenter.