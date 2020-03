Où en est la course AFC Est après le départ de Tom Brady

Les Bills y vont. Des mois après avoir bouclé leur saison la plus réussie du millénaire, Buffalo a encaissé ses actifs pour construire une formation de calibre de championnat. L’entraîneur-chef Sean McDermott a une défense stellaire, une offensive naissante et un mélange enthousiaste de vétérans et de perspectives capables de faire ce qu’aucune équipe n’a fait depuis 2008: détrôner les Patriots au sommet de l’AFC Est.

Bien qu’il soit bien trop tôt pour enterrer Bill Belichick, un début de saison intense de 2020 a mis en place la course la plus convaincante que la division ait vue depuis plus d’une décennie. La Nouvelle-Angleterre est au bord d’une nouvelle ère maintenant que Tom Brady a signé avec les Buccaneers.

Les projets de loi sont les premiers en ce qui concerne les bénéficiaires de tout ralentissement des Patriots, mais ils ne sont pas seuls. Les Dolphins ont bâti la campagne meilleure que prévu de l’année dernière avec une poignée de mouvements éclaboussants. Les Jets ont également ajouté du talent, bien qu’il reste à voir si Adam Gase peut en faire quelque chose.

Alors, à quoi ressemble l’AFC Est après une explosion d’activité d’agent libre mais avant le repêchage de la NFL 2020? Les Patriots profitent du doute dans la première place de la division – mais les équipes qui étaient autrefois fermement en vue arrière menacent désormais de s’arrêter à leurs côtés.

1. New England Patriots

Ajouts clés: Beau Allen, Damiere Byrd, Adrian Phillips, Brandon Copeland

Pertes notables: Tom Brady, Kyle Van Noy, Jamie Collins, Danny Shelton, Duron Harmon, Ted Karras, Nate Ebner, Stephen Gostkowski

Les Pats sont les favoris jusqu’à preuve du contraire, mais la Nouvelle-Angleterre vient peut-être de passer de la meilleure situation de quart-arrière de la division à sa pire. Le déménagement de Brady à Tampa laisse le tableau de profondeur QB actuel de l’équipe dans un certain ordre de Jarrett Stidham, Cody Kessler et, encore une fois, Brian Hoyer.

Brady a eu du mal avec une série décevante de cibles la saison dernière. Jusqu’à présent, l’entraîneur-chef et directeur général Bill Belichick n’a pas fait grand-chose pour y remédier, Byrd étant le seul nouveau visage. Ses 32 attrapés la saison dernière avec les Cardinals ont été un sommet en carrière d’un mille.

Quiconque prend les rênes du quart-arrière devra espérer que les ajouts de 2019 N’Keal Harry et Mohamed Sanu s’amélioreront. Avec des marges de dépenses limitées grâce aux 13,5 millions de dollars de plafonnement des pertes que Brady a laissées, toutes les améliorations majeures devront probablement être apportées au projet – où les Patriots ont quatre des 100 meilleurs choix, mais pas de deuxième tour en raison du commerce de Sanu l’année dernière .

De plus, plusieurs stars de la défense la mieux classée de 2019 sont parties. Van Noy, Collins et Shelton ont tous rebondi après de mauvaises situations ailleurs pour devenir des contributeurs clés à Foxborough. Maintenant, ils ont encaissé ce stock acquis pour des augmentations, laissant des lacunes dans une défense solide mais vieillissante. Les signataires à faible reconnaissance comme Allen, Phillips et Copeland tenteront de renforcer leur réputation dans ces ouvertures, mais aucun n’est un pari infaillible.

Pourtant, les Patriots ont la plupart des éléments d’une défense de championnat sous contrat – comme Devin McCourty, Dont’a Hightower et le joueur défensif de l’année de la NFL, Stephon Gilmore. L’année dernière, ils ont prouvé qu’ils pouvaient gagner 12 matchs (quoique contre un calendrier relativement souple) avec un quart-arrière qui se classait au 18e rang des partants qualifiés dans la classification des passeurs. Tout ce dont Belichick aura peut-être besoin pour remporter l’AFC East pour la 13e saison consécutive, c’est un QB compétent – même si le reste de la division le bat plus fort que jamais.

2. Buffalo Bills

Ajouts clés: Stefon Diggs, Mario Addison, Vernon Butler, A.J. Klein, Daryl Williams, Quinton Jefferson, Tyler Matakevich, Josh Norman

Pertes notables: Jordan Phillips, Shaq Lawson, Kevin Johnson

Les Bills ont pleinement profité de la maîtrise affaiblie de la Nouvelle-Angleterre sur la division en acquérant un récepteur large capable d’accélérer le développement de Josh Allen. Diggs n’était pas un ajout bon marché; Buffalo a expédié des choix de première, quatrième, cinquième et sixième rondes pour l’éventail Pro Bowl et une septième ronde. Mais il vient de connaître la meilleure saison de sa carrière, a 26 ans et est sous contrat pour les quatre prochaines saisons avec un salaire moyen raisonnable d’un peu moins de 12 millions de dollars. Il répond à un besoin immédiat et assumera le rôle essentiel de “type qui pourchasse les bombes Allen-précis.”

Buffalo a également fait du bon travail en remplissant les postes laissés vacants par ses deux plus grands départs d’agent libre. Phillips a fait une percée en 2019, mais sa saison de 9,5 sacs – il en avait 5,5 les quatre années précédentes – n’était probablement pas durable. Plutôt que de payer gros pour le retenir, les Bills remplaceront son impact par une combinaison du choix de premier tour 2019 Ed Oliver et des signataires autonomes Butler et Jefferson.

Il en va de même pour Lawson, dont les fonctions précipitées incomberont en partie à l’addition vétéran Addison. Ces agents libres apporteront une production immédiate à la sixième défense la plus efficace de la NFL, selon la métrique DVOA de Football Outsiders.

L’ancien attaquant de la Caroline, Daryl Williams, fournit l’expérience nécessaire pour permettre à Cody Ford de se développer à son propre rythme à la garde, ou de se déplacer à l’intérieur si Ford est prêt à maintenir le bon endroit pour l’attaquer. Un puits profond de talent de draft devrait permettre au club de ramasser un autre protecteur de poche malgré son manque de choix au premier tour également.

Que les Bills puissent ou non donner cet élan à un titre de division peut dépendre de la possibilité pour Allen de poursuivre sa croissance en tant que quart-arrière. Cela continue d’être la meilleure équipe de Buffalo depuis que Jim Kelly a pris des clichés.

3. Miami Dolphins

Ajouts clés: Byron Jones, Kyle Van Noy, Shaq Lawson, Emmanuel Ogbah, Ereck Flowers, Ted Karras, Jordan Howard, Kamu Grugier-Hill, Clayton Fejedelem

Pertes notables: aucun, jusqu’à présent

Les Dolphins ont passé 2019 à expédier des talents; 2020 a été une question de rechargement. Miami a remis plus de 233 millions de dollars de contrats pour attirer les agents libres des autres équipes en Floride, reconstruisant une défense qui s’est classée dernière en efficacité l’automne dernier (par une grande marge!) Dans le processus.

L’entraîneur-chef Brian Flores suit le même plan que ses anciens employeurs en Nouvelle-Angleterre en faisant de son secondaire la force de sa défense. Jones n’est pas venu à bon marché au bout de cinq ans et à 82,5 millions de dollars, mais il fera équipe avec Xavien Howard pour donner aux Dolphins sans doute le coup de poing supérieur de la ligue à CB. Les choses ne sont pas aussi stables en matière de sécurité, mais la signature de Van Noy, Lawson et Ogbah (18,5 sacs, 44 coups sûrs QB entre eux en 2019) exercera une pression supplémentaire.

L’offensive de Miami reste une boule de questions tordante, à commencer par le quart-arrière. Ryan Fitzpatrick a monté ses montagnes russes typiques entre la sous-performance et la sur-performance la saison dernière, mais il laissera la place au quart-arrière recrue que l’équipe rédigera ce printemps – que ce soit dans la semaine 1, la semaine 8 ou même en 2021. Ils auront un alignement de jeunes joueurs talentueux à cibler également: DeVante Parker (récemment prolongé au milieu d’une saison de 1200 verges), Mike Gesicki, Albert Wilson et Howard sont tous sous contrat pour 2020.

Les Dolphins sont encore probablement à un an de l’affrontement, mais il n’est pas difficile de voir les améliorations qu’ils ont apportées. Nous ne sommes même pas arrivés au repêchage, où ils auront trois choix de première ronde, cinq des 56 premières sélections et 14 choix au total. Miami a encore beaucoup de place pour ajouter des meneurs de jeu et l’espace de plafond salarial pour retourner un ou plusieurs de ces choix pour l’aide des vétérans.

4. Jets de New York

Ajouts clés: George Fant, Connor McGovern, Greg Van Roten, Patrick Onwuasor, Pierre Desir, Breshad Perriman

Pertes notables: Robby Anderson, Brandon Shell, Maurice Canady, Brandon Copeland, Brett Qvale, Tom Compton

Ne vous y trompez pas: cette intersaison consiste à donner à Sam Darnold les outils pour faire le saut. Après s’être concentré sur les grands talents défensifs au printemps dernier, New York a déplacé ses pièces d’échecs de 2020 pour fournir une voie d’attaque propre. Fant, Van Roten et McGovern aideront à réviser une ligne qui a permis au QB florissant d’être limogé 33 fois en 13 matchs la saison dernière.

On comptera sur Perriman pour remplacer le mercuriel Anderson comme une menace profonde. Cela contribuera à renforcer l’infrastructure de jeu existante des Jets, qui comprend Le’Veon Bell (qui a enregistré une moyenne de 3,2 verges par carrière en 2019), Jamison Crowder et … huh, je suppose que c’est à peu près tout. Cela peut être résolu avec le choix n ° 11 dans le projet, qui est empilé avec des ouvertures stellaires.

La gamme actuelle d’aides des agents libres de New York est utile, même si des ajouts peu spectaculaires. Rien ici ne suggère que ce sera suffisant pour déclencher un revirement. Les Jets étaient pires que leur record de 7-9 ne le laisserait croire, perdant des matchs contre des équipes alors sans victoire dans les Dolphins et les Bengals en 2019. L’entraîneur-chef Adam Gase n’a rien fait pour gagner la confiance de l’équipe, surtout après ses anciennes charges dans Miami a souvent grimpé en flèche après avoir échappé à son influence (Parker, Jarvis Landry, Kenyan Drake et, surtout, Ryan Tannehill).

New York a le talent de courir. Malheureusement, une bonne partie de l’expérience Gase jusqu’à présent a été de créer un produit qui est inférieur à la somme de ses parties.