Où en sont les Rockets avec les briseurs d’égalité potentiels de l’Ouest

En entrant dans le match à domicile de dimanche contre la Nouvelle-Orléans, les Houston Rockets ont une fiche de 30-18 et occupent la cinquième place de la Conférence Ouest. Il leur reste 34 matchs à jouer en saison régulière 2019-20.

Cependant, étant donné le resserrement du classement de l’Ouest, il serait trompeur de se concentrer uniquement sur leur graine à un moment donné. Les Rockets ne sont plus qu’à trois matchs dans la colonne des défaites de Denver n ° 2, et seulement deux matchs devant Oklahoma City n ° 7.

Les choses peuvent changer très rapidement, pour le meilleur ou pour le pire.

Ainsi, alors que la saison touche à sa fin, il est tout à fait possible que Houston se retrouve à égalité avec une ou plusieurs équipes. Dans ce cas, les bris d’égalité seraient utilisés pour décider du classement pour les séries éliminatoires de la NBA.

Les règles du bris d’égalité sont disponibles en bas de la page des classements officiels de la ligue. En ce qui concerne ce que cela signifie pour les Rockets entrant en février, cela varie au cas par cas.

Dallas Mavericks

Dallas est l’équipe la plus importante à suivre, du point de vue de Houston. À l’heure actuelle, les Rockets et Mavs (30-19) ont partagé leurs deux matchs jusqu’à présent cette saison, avec deux autres à Dallas.

S’ils se partagent, le prochain critère de bris d’égalité serait le record de division, puisque les deux équipes sont dans la même division. (Pour les équipes de différentes divisions, ce serait le record de la conférence.) À l’heure actuelle, Dallas a l’avantage avec une seule défaite dans le Sud-Ouest, contre quatre pour Houston. Cela signifie que les Rockets doivent probablement maintenir, ou idéalement étendre, leur avantage actuel au classement pour tenir à distance Dallas.

Mais la plus grande raison pour laquelle le record de Dallas est si important pour les Rockets est que les deux équipes se battent pour le titre de la division sud-ouest, ce qui affecte également tous les autres briseurs d’égalité potentiels de Houston.

En cas d’égalité de trois équipes ou plus, le premier critère est l’élimination des vainqueurs hors division. Pour une égalité à deux équipes, si les rencontres en tête-à-tête sont partagées, le bris d’égalité de division est le suivant sur la liste.

Donc, si les Rockets peuvent résister à Dallas et gagner la division sud-ouest, cela augmente considérablement leurs chances de gagner plusieurs autres bris d’égalité. Par exemple, entre les Nuggets, Jazz et Thunder, un seul peut remporter la division Nord-Ouest. De même, alors que les Clippers ont encore la possibilité de lier la série de la saison avec les Rockets, il est peu probable qu’ils remportent la division Pacifique en raison de la présence des Lakers (37-11).

Denver Nuggets

Les Rockets et Nuggets (34-15) ont conclu leurs quatre matchs de la saison 2019-2020, chaque équipe gagnant deux fois à domicile. À l’heure actuelle, Denver semble bien placé pour un bris d’égalité potentiel contre Houston, car ils ont été disproportionnellement plus forts dans l’Ouest.

Bien que les Nuggets aient seulement trois pertes de moins que les Rockets, ils ont six pertes de moins dans la Conférence de l’Ouest.

Cependant, ceci est un excellent exemple de cas où le titre de la division pourrait être très important. Si les Rockets gagnent leur division et que les Nuggets ne gagnent pas la leur, Houston détiendrait le bris d’égalité sur Denver – même si les Nuggets ont un record de conférence supérieur (ce qu’ils vont probablement).

Utah Jazz

Les Rockets et Jazz (32-17) ne jouent que trois fois cette saison, il y aura donc un tête-à-tête vainqueur. Les Rockets ont gagné le 27 janvier dans l’Utah, ce qui leur a permis de remporter le bris d’égalité lors du retour des Jazz à Houston dimanche prochain, le 9 février.

Si les Rockets ne sont pas en mesure de gagner ce match, le match de football aura lieu le samedi 22 février à Salt Lake City.

Si les Rockets gagnaient au moins un de ces deux matchs, cela donnerait à Houston l’avantage sur l’Utah dans une égalité à deux équipes, et très probablement dans une égalité à trois équipes à moins que les Jazz ne gagnent leur division et les Rockets non.

S’ils remportent le bris d’égalité contre l’Utah, il est probablement à l’avantage des Rockets d’encourager le Jazz à remporter la division Nord-Ouest, car Houston a probablement besoin de Denver pour ne pas gagner sa division afin de gagner ce bris d’égalité potentiel. Les Nuggets et Jazz ont encore trois rencontres en tête-à-tête cette saison, dont deux au cours des 10 derniers jours de la saison en avril. Ceux-ci pourraient s’avérer essentiels.

Los Angeles Clippers

Les Rockets ont remporté deux des trois matchs de la saison contre les Clippers (34-15), le dernier match se préparant le 5 mars à Houston. Si les Rockets gagnent ce match, ils assureront la série de la saison et le bris d’égalité face à face à Los Angeles.

Si les Clippers gagnent en mars, cela devient trouble. Les Clippers ont actuellement 11 défaites dans l’Ouest contre 14 pour les Rockets ⁠ – mais c’est moins important que cela puisse paraître, car ils ont également trois pertes de moins en tout. Pour que les équipes se retrouvent à égalité, les Rockets auraient de toute façon dû composer trois matchs avec les Clippers. Il est tout à fait possible que la réduction de cet écart provienne des résultats de la conférence.

Si le record de conférence des deux équipes finissait également à égalité, le prochain bris d’égalité serait le record contre les autres équipes des éliminatoires de l’Ouest.

Cependant, c’est un autre scénario où le titre du Sud-Ouest pourrait être énorme pour les Rockets. Les Clippers sont à quatre matchs des Lakers dans la colonne des défaites de la division Pacifique. Si cette avance se maintient, les Rockets gagneraient toujours le bris d’égalité, même si les Clippers parviennent à diviser la série de la saison et à terminer avec une meilleure note en conférence que Houston ou un record contre les autres équipes des éliminatoires de l’Ouest.

Oklahoma City Thunder

Les Rockets ont perdu la série de la saison contre le Thunder (30-20), deux matchs contre un, ce qui donne à Oklahoma City le bris d’égalité dans les scénarios à deux équipes.

Cependant, dans une égalité de trois équipes ou plus, les Rockets pourraient toujours devancer le Thunder (qui est cinq de retour dans la division Nord-Ouest) si Houston retient Dallas pour remporter le sud-ouest.

Dans l’ensemble, la plus grande variable est de loin la position des Rockets par rapport à Dallas. Si Houston remporte la division sud-ouest, cela signifie non seulement qu’ils sont en avance sur les Mavs dans la course à l’ensemencement en séries éliminatoires, mais cela pourrait également les pousser à dépasser les autres équipes, grâce aux règles de bris d’égalité de la ligue et à l’importance des titres de division.

.