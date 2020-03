Où en sont les Rockets contre les rivaux des éliminatoires de l’Ouest

Alors que le match de jeudi contre les Los Angeles Clippers est maintenant dans le rétroviseur, les Houston Rockets (39-22) ont terminé le match contre toutes les équipes de la Conférence de l’Ouest avec lesquelles elles rivalisent pour la prochaine NBA 2020, sauf une. éliminatoires.

En entrant samedi, les Rockets ont devancé les Lakers les mieux classés dans la colonne des pertes par neuf matchs, et ils avaient 10 matchs d’avance sur le n ° 8 de Memphis pour la dernière place des séries éliminatoires. Ainsi, une hausse ou une baisse à l’un de ces endroits est très peu probable, avec seulement 21 matchs à disputer en saison régulière 2019-20.

Cependant, n’importe où entre le n ° 2 et le n ° 7 est tout à fait raisonnable. Le numéro 2 actuel est les Clippers, que les Rockets suivent par trois matchs dans la colonne des pertes, tandis que le numéro 7 est Dallas – qu’ils mènent par trois. Avec six équipes si proches, les égalités après 82 matchs sont tout à fait possibles.

Des cinq équipes avec lesquelles ils sont en compétition, les Rockets ont obtenu le bris d’égalité à deux équipes contre l’Utah (22 défaites) en remportant la série de la saison, alors qu’ils perdraient le bris d’égalité contre Oklahoma City (24 défaites).

Houston (22 défaites) a partagé la série de la saison avec Denver (20 défaites) et les Clippers (19 défaites) à deux matchs chacun, et ils sont également à égalité avec les Mavericks (25 défaites) à un match chacun – bien qu’ils aient encore deux les réunions sont parties les 23 mars et 7 avril, toutes deux à Dallas.

La plus grande clé pour les Rockets est de retenir les Mavs, car ce qui se passe par rapport à Dallas peut également avoir un impact sur la façon dont les liens entre Houston et les Clippers et / ou Nuggets seraient rompus.

Dans les matchs à deux équipes, le deuxième bris d’égalité après les résultats en tête-à-tête est de savoir si une équipe a remporté sa division. Dans les matchs à trois équipes, le statut de division représente le premier bris d’égalité. Les Clippers ne gagneront certainement pas le Pacifique, car ils traînent les Lakers par six matchs dans la colonne des défaites.

Ainsi, si Houston retient Dallas dans le sud-ouest, ils auraient presque certainement le bris d’égalité contre les Clippers.

Les Nuggets mènent actuellement le Nord-Ouest, mais seulement par deux matchs contre le Jazz. Si l’Utah réussit à attraper Denver, Houston gagnerait également une égalité contre les Nuggets pour la même raison.

Les Rockets remportant le sud-ouest sont essentiels, car s’ils ne le font pas, ils sont mal positionnés pour les bris d’égalité. Si Houston ne gagne pas sa division, le prochain bris d’égalité est le record de la conférence, et les Rockets ont plus de pertes contre l’Occident que n’importe laquelle des cinq autres équipes.

Houston a également deux pertes supplémentaires en division que les Mavericks. Donc, si les Mavs et les Rockets devaient finir à égalité pour le Sud-Ouest, ils ne sont pas en bonne position pour ce bris d’égalité à moins qu’ils ne gagnent les deux matchs à Dallas pour assurer la série de la saison à trois matchs contre un.

Mais si les Rockets réussissent cet exploit, il est difficile d’imaginer comment ils pourraient éventuellement être à égalité avec Dallas à la fin de la saison, car ils ont déjà une avance de trois matchs sur les Mavs dans la colonne des pertes.

De façon réaliste, si les Rockets et les Mav se retrouvaient à égalité, cela signifierait presque certainement que Dallas a remporté au moins une de ces rencontres en tête-à-tête. Si tel est le cas, Dallas gagnerait probablement un bris d’égalité.

En bref, la plus grande priorité des Rockets (39-22) est de conserver leur avantage actuel et de tenir les Mavericks (38-25) pour remporter le championnat de la division Sud-Ouest.

S’ils le font, non seulement ils seront assurés d’être en avance sur les Mavs lors des éliminatoires des éliminatoires de la NBA 2020, mais ils seraient également en bonne position pour tenir des bris d’égalité sur les Clippers et potentiellement les Nuggets, également.

Une petite doublure argentée est que si les Rockets sont rattrapés par les Mavericks, il semble peu probable qu’ils soient en mesure de lier les Nuggets et les Clippers, de toute façon, car ils les suivent déjà par deux et trois matchs, respectivement. Dans ce scénario, les bris d’égalité pourraient être sans conséquence.

En bout de ligne: si Houston s’occupe de ses propres affaires, ils sont bien positionnés pour la plupart des bris d’égalité, car la seule équipe contre laquelle ils perdraient définitivement un (Oklahoma City) est à deux matchs de la colonne des pertes. C’est à James Harden, Russell Westbrook et au reste des Rockets de profiter de cette opportunité alors que la saison régulière tire à sa fin.

.