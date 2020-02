Où vont les 49ers après leur défaite au Super Bowl 2020?

Les 49ers ont presque réussi l’un des revirements les plus spectaculaires de l’histoire de la NFL. En seulement un an, ils sont passés de 4 à 12 à jouer dans le Super Bowl, où ils se sont retrouvés à court contre les Chiefs. Maintenant, la question est de savoir s’ils peuvent rebondir.

“Ils seront de retour” est une déclaration nébuleuse car il est tellement difficile de se rendre au Super Bowl. Au cours des dernières années, les Falcons et les Seahawks ont suivi leur deuxième place avec une sortie anticipée en séries éliminatoires, tandis que les Rams et les Panthers ont complètement raté les séries éliminatoires après avoir perdu le Super Bowl l’année précédente. Seuls les Patriots (et deux autres équipes JAMAIS) sont passés des perdants du Super Bowl aux vainqueurs des années consécutives.

Alors pourquoi les choses devraient-elles être différentes pour les 49ers, qui ont vu une avance de 20-10 sur les Chiefs s’évaporer sous leurs yeux dans le Super Bowl 54?

Parce qu’en regardant la route que les 49ers ont empruntée pour devenir rapidement des prétendants, il est clair que cette équipe a plus qu’une fenêtre d’opportunité étroite.

Ce sont les raisons pour lesquelles les 49ers devraient avoir confiance en leur avenir et ce dont ils ont besoin pour faire cette intersaison pour revenir au Super Bowl.

Kyle Shanahan est toujours l’homme qu’il vous faut

Une partie du blâme pour la perte du Super Bowl des 49ers repose sur Shanahan. Il s’est assis sur les temps morts lorsque le match était à égalité à 10-10 à la fin de la première mi-temps, et le puissant jeu de course de San Francisco a pris un siège arrière dans la dernière ligne droite. Il obtiendra encore plus de flak car il a maintenant deux échecs de Super Bowl de haut niveau.

Cela dit, la perte ne vient pas uniquement de lui. Deux fois au quatrième quart, Shanahan a appelé deux grands jeux qui n’ont pas fonctionné à cause des mauvais lancers du quart-arrière Jimmy Garoppolo. L’un était un certain touché d’Emmanuel Sanders qui a été renversé, et l’autre avait George Kittle aligné sur Terrell Suggs mais a été frappé à la ligne.

C’étaient les bons appels; les 49ers n’ont tout simplement pas exécuté. Shanahan devra également apprendre des erreurs qu’il a commises. Cependant, en transformant les Niners en une équipe de 13 victoires qui était bonne à chaque phase du jeu, il s’est révélé comme l’un des meilleurs jeunes entraîneurs de la NFL.

L’offensive des 49ers, dont Shanahan est responsable, a marqué le deuxième plus grand nombre de points de la NFL cette saison. Shanahan a conçu le deuxième meilleur jeu de course de la ligue, utilisant un trio de demi-coureurs non annoncés à Tevin Coleman, Raheem Mostert et Matt Breida. Ils ont complètement repris une paire de matchs éliminatoires et n’ont jamais stagné grâce aux schémas de blocage avancés de Shanahan et au mouvement pré-snap.

Même lorsque les 49ers ont perdu, ils ont à peine perdu. Leurs trois défaites en saison régulière ont été décidées par un seul score, et la marge finale dans le Super Bowl semble pire qu’elle ne l’était après que Kansas City ait ajouté un touché «pourquoi pas?» Avec moins de 90 secondes à jouer.

Shanahan avait toujours préparé son équipe pour la bataille, et ils étaient si près de tout gagner. Avant le Super Bowl, des rapports ont révélé que l’organisation cherchait à le signer pour une prolongation de contrat pendant l’intersaison. Et pourquoi pas?

L’offensive des 49ers est conçue pour durer

Au fur et à mesure que la saison progressait, l’attaque de San Francisco est devenue plus apte à broyer les adversaires au sol. Heureusement, les 49ers ne sont pas prêts de perdre l’un de leurs principaux bloqueurs ou leurs coureurs.

Avoir un quart-arrière de franchise ne fait pas de mal non plus. Garoppolo a peut-être déjoué quelques lancers tardifs dans le Super Bowl, mais il jouait un match décent jusqu’au dernier quart. À sa première saison complète en tant que partant, il a quand même bien réussi. Il a complété un peu moins de 70% de ses passes pour 3 978 verges, 27 touchés et 13 interceptions.

Garoppolo les a aidés à gagner quelques matchs, tandis que trois coureurs de ballon différents ont cassé 500 mètres. Le jeu de course de Shanahan et l’attaque de passage moins est plus ont été construits sur tous ceux qui contribuent. Ils seront en bonne forme, surtout s’ils peuvent garder quelques noms.

Joueurs offensifs clés qui pourraient y aller

Abordons d’abord Staley. Il n’a pas dit s’il prévoyait ou non de prendre sa retraite, mais il a 35 ans et il ne serait pas surprenant de le voir partir. Mais pour l’instant, il est sous contrat.

Bourne et Breida étaient tous deux importants pour les jeux de passes et de courses, respectivement, et les deux peuvent être conservés car ce sont des agents libres restreints. Garland était un centre de sauvegarde qui s’est retrouvé à partir des séries éliminatoires lorsque le starter Weston Richburg a subi une blessure.

Cela laisse juste Sanders, un joueur pour lequel les 49ers ont échangé pendant la saison régulière. Le joueur de 32 ans convient parfaitement à l’offensive de Shanahan et ne devrait pas être trop cher à ramener. S’il ne revient pas, les 49ers devront ajouter un récepteur.

Tous les autres démarreurs devraient revenir – et, espérons-le, s’améliorer

Les meilleurs joueurs offensifs des 49ers seront de retour: Garoppolo, Kittle, l’arrière Kyle Juszczyk, toute la ligne offensive de départ et les demi-offensifs Coleman et Mostert. Kittle est le plus grand nom et a été crucial pour leur succès cette saison.

Il y a aussi Deebo Samuel, le choix du second tour recrue qui est devenu l’arme offensive de Shanahan tout au long de la saison. Samuel a capté 57 passes pour 802 verges et trois touchés tout en se précipitant 14 fois pour 159 verges et trois touchés de plus. En séries éliminatoires, Samuel avait 102 verges au sol et 127 verges à la réception et a joué un rôle de MVP dès le début du Super Bowl.

Il est le joueur de gadget dans l’offensive de Shanahan, et son utilisation ne augmentera probablement qu’au cours de sa deuxième année.

Les 49ers ont un jeune noyau défensif

Nick Bosa a été incroyable pour les 49ers, et il sera l’ancre de ce qui devrait être une course effrayante pour les années à venir. Les 49ers ont terminé troisième de la ligue en taux de sacs (8,5) et cinquième en nombre total de sacs (48) en 2019.

Bosa représentait neuf de ces sacs, remportant le titre de recrue défensive de l’année de la NFL. Il avait même un sac à bandoulière dans le Super Bowl:

Ensuite, il y a DeForest Buckner à l’intérieur de la ligne. Il était constamment perturbateur au point de leur front défensif et a joué un grand match dans le Super Bowl. Il a également à peine 25 ans.

Autres joueurs de ligne défensive – Dee Ford (28), D.J. Jones (25) et Solomon Thomas (24) – seront de retour et devraient s’assurer que les 49ers sont aussi bons au point d’attaque qu’ils l’étaient la saison dernière.

En dehors de la ligne défensive, les 49ers auront toujours leur jeune trio de secondeurs à Fred Warner, Kwon Alexander et Dre Greenlaw. Warner a intercepté Patrick Mahomes dans le Super Bowl, tandis que la recrue Greenlaw a fait le jeu qui a permis aux 49ers d’obtenir la tête de série NFC cette saison:

Richard Sherman et Jaquiski Tartt, leurs meilleurs joueurs au secondaire, sont également tous deux sous contrat pour la saison prochaine. Cela dit, il y a des départs potentiels qui pourraient créer des trous.

Joueurs défensifs clés qui pourraient y aller

Armstead a mené l’équipe avec 10 sacs. Il s’est probablement sorti de la fourchette de prix de San Francisco, mais les 49ers ont beaucoup de profondeur sur la ligne défensive.

Bien que Ward ait commencé en sécurité libre et ait bien joué, sa longue histoire de blessures signifie qu’il peut probablement être prolongé pour pas cher. Cela laisse juste Moseley, qui a repris l’une des places de coin de départ après qu’Ahkello Witherspoon ait été mis hors jeu. Moseley est un agent libre de droits exclusifs, donc les 49ers devraient avoir peu de mal à le prolonger.

Enfin, l’équipe recevra également une autre année du coordinateur défensif Robert Saleh. Il semble finalement destiné à un concert d’entraîneur-chef, mais il reviendra pour affiner sa meilleure défense de la ligue à San Francisco.

Les 49ers n’ont pas besoin d’être très actifs pendant cette intersaison

Les 49ers disposeront d’environ 21 millions de dollars d’espace de plafond pour travailler pendant l’intersaison, bien qu’ils puissent créer de l’espace en libérant des joueurs ou en restructurant des contrats. Ils ont le choix global n ° 31, mais sont également sans choix de deuxième, troisième ou quatrième tour dans le repêchage de la NFL 2020 en raison de métiers.

Heureusement, il n’y a pas trop de mouvements à faire. L’équipe doit principalement se concentrer sur le verrouillage de certains jeunes joueurs qui pourraient frapper l’agence libre après la saison prochaine.

1. Étendre Kittle et Buckner

Les 49ers doivent peut-être faire preuve de créativité avec le plafond salarial, mais Paraag Marathe, leur homme d’argent, a pu le faire dans le passé. Garoppolo et Sherman sont deux joueurs très bien payés qui sont sur des offres conviviales avec des incitations et des outs.

Buckner et Kittle seront des agents libres après la saison 2020 et ils sont essentiels à leurs côtés du ballon. Cependant, les 49ers doivent manipuler leur plafond salarial pour que cela se produise, ils doivent le faire. Les deux gars auraient des équipes moussant à la bouche et leur jetant de l’argent s’ils devaient frapper le marché libre.

2. Étendre quartier et Moseley

Après les grosses extensions, nous arrivons aux plus petites. Moseley est facile parce qu’il est un ERFA et qu’il vaut le montant minimum de l’offre. Ward est encore au stade de «prouver» sa carrière et effrayera probablement certaines équipes avec son historique de blessures – il n’a joué qu’une seule saison de 16 matchs. Il est plus logique pour les 49ers de signer un accord avec des incitatifs basés sur la performance pour le joueur de 28 ans.

3. Obtenez de l’aide à WR, CB, OL

Étant donné que les 49ers manquent de choix de repêchage, c’est une quasi-garantie qu’ils prendront le meilleur joueur disponible sur le receveur, le cornerback ou la ligne offensive intérieure lorsqu’ils effectueront leur premier choix. S’ils parviennent à signer à nouveau Sanders et Bourne, le destinataire est moins un problème. La même chose est vraie pour Moseley au cornerback – il a montré assez qu’ils pourraient facilement entrer dans la saison prochaine avec lui en tant que partant incontesté.

En tout, il ne devrait pas y avoir trop de nouveaux visages sur les 49ers la saison prochaine. Ils aiment beaucoup leurs jeunes joueurs et ils peuvent étendre à bon marché la plupart de leurs agents libres en attente s’ils le souhaitent.

La défaite des 49ers dans le Super Bowl a été écrasante pour toutes les personnes impliquées, et ils savent qu’il faut beaucoup de travail pour arriver aussi loin.

“Je pense que toutes les équipes qui perdent le Super Bowl disent qu’elles vont revenir”, a déclaré Kittle après le match. “Je pense que ce que nous devons faire, c’est nous regarder dans le miroir de façon réaliste et dire ce qui a bien fonctionné pour nous cette année, ce qui n’a pas bien fonctionné pour nous cette année et dire comment nous allons faire de nous une meilleure équipe.”

Heureusement pour les 49ers, beaucoup a bien fonctionné. C’est parce qu’ils ont reconstruit vers la durabilité, pas un coup unique sur un Super Bowl. Ils faisaient partie des meilleures équipes cette saison, ils ramènent presque tous les partants, et rien n’indique qu’ils doivent faire une régression.

Ça va être un long chemin pour revenir au Super Bowl, comme pour chaque équipe. Mais les 49ers sont toujours sur la bonne voie pour y parvenir.