Oubre: “Je veux imposer le respect à mon jeu”

Kelly Oubre Jr est l’un des acteurs les plus charismatiques du NBA et profite de son absence depuis des mois en raison d’une grave blessure au ménisque, pour se lancer dans une aventure sous la forme d’un commerce lié à la mode. “Beaucoup de gens ne m’apprécient pas comme ils le devraient bien que maintenant ils commencent à voir que je suis différent, un garçon aux multiples facettes. Je veux faire l’histoire sur et en dehors du terrain, avec ma marque de mode, créant des vêtements que les gens peuvent porter pendant longtemps sans il est dépassé “, at-il dit. Quant à leur profil sportif, celui du Phoenix Suns c’est clair. “Je vais travailler dur pour me mettre en forme et gagner mon respect sur la piste”, a-t-il déclaré.

