Oui, Donovan Mitchell et Rudy Gobert doivent travailler sur leur relation – The Athletic

Au cours du week-end, le centre de la star de l’Utah Jazz Rudy Gobert – qui, la semaine dernière, a été testé positif pour le coronavirus – a promis 500 000 $ pour aider les efforts dans l’Utah, l’Oklahoma et sa France natale.

Lundi matin, Donovan Mitchell, le tireur de la star de l’Utah Jazz, qui a été testé positif pour le coronavirus la semaine dernière, a annoncé qu’il aidait les élèves du Granite School District à obtenir un repas sain sans frais pendant que les écoles participaient à la fermeture massive. Le Granite School District est composé de 88 écoles et est l’un des plus grands districts scolaires de l’Utah.

Individuellement, Mitchell et Gobert, les deux piliers de l’organisation Jazz, font tout ce qu’ils peuvent pour aider la communauté Jazz et NBA pendant une crise sans précédent.

Mais collectivement, Mitchell et Gobert, et le reste du Jazz, devront prendre cette pause prolongée et faire face à leur propre crise.

