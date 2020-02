Oui, la NASA, vous devez absolument retourner à Triton

Je pense que l’exploration spatiale est mieux interprétée comme une forme spécialisée de saut en hauteur. C’est donc du sport, et cela signifie que nous sommes obligés de partager nos opinions avec vous, d’autant plus que 2020 est une année olympique. Je ne fais pas les règles ici *, je les applique simplement. De plus, l’exploration spatiale est intéressante.

Quoi qu’il en soit, la NASA vient d’annoncer les finalistes de la prochaine vague de missions Discovery. Discovery est le programme d’exploration à petite échelle de la NASA, qui se concentre sur des missions relativement mineures à lancer parallèlement à leurs projets d’exploration phares. Ces quatre finalistes recevront un financement pour «perfectionner» leurs concepts de mission et, dans un an, jusqu’à deux pourraient être sélectionnés pour un vol réel.

Les quatre concepts Discovery actuels sont:

DAVINCI +, une sonde conçue pour analyser l’atmosphère de Vénus et peut-être envoyer un atterrisseur à la surface de la planète.

VERITAS, un mappeur de surface vénusien.

IVO, un orbiteur Io conçu pour explorer le vulcanisme de la lune la plus profonde (significative) de Jupiter.

Trident, une sonde survolant Triton, la plus grande lune de Neptune.

Le communiqué de presse de la NASA donne plus de détails sur chacun; les ressasser ici serait idiot. Au lieu de cela, je vais faire de l’évangélisation Trident, parce que Trident serait une merde extrêmement cool et j’en ai besoin.

Triton est actuellement à environ 2 866 509 580 milles de la Terre. C’est aussi la septième plus grande lune du système solaire et, peut-être, la plus intéressante. La plupart des principales lunes – à l’exception de la nôtre – se sont formées à partir de disques d’accrétion planétaire. Les goûts de Titan de Saturne et les lunes de Galilaen de Jupiter ont été des compagnons planétaires pendant toute leur existence.

Triton ne l’a certainement pas fait. Comment le savons nous? D’une part, il tourne autour de Neptune en arrière. Il n’y a aucun moyen que cela se produise sans avoir été capturé à un moment donné. Cela signifie que Triton a commencé sa vie en tant qu’objet indépendant s’occupant de ses propres affaires dans le système solaire extérieur avant que Neptune ne le kidnappe.

Et Triton est grand. Plus grand que Pluton, en fait, d’une centaine de kilomètres environ. Ce qui signifie que Neptune a VOLÉ UNE PLANÈTE DE NOURRURE À TOUT LE CUL. Si ce n’est pas parce qu’il a été arraché par un grand vieux géant de la glace il y a des milliards (?) D’années, la communauté des fétichistes de la science pleurera probablement la récente rétrogradation de Triton du statut planétaire complet.

Il y a d’autres raisons de s’intéresser à Triton au-delà d’être une planète kidnappée. Il est en quelque sorte géologiquement actif, semblant répondre à la lumière du soleil avec des geysers d’azote et un cryovulcanisme important également. Il y a même une atmosphère mince, probablement générée par le dégazage.

Triton est inexploré, par rapport aux autres cibles Discovery: Neptune est une cible délicate, et seul Voyager 2 a déjà visité. Notre connaissance de l’une des lunes les plus intéressantes du système solaire découle en grande partie de quelques photographies prises en 1989. Seulement 40% de sa surface a été cartographiée lors de ce survol. Sans surprise, cela a laissé de nombreuses questions sans réponse.

Vénus et Io, toutes deux extrêmement intéressantes en soi, sont des cibles relativement faciles. Certes, atterrir sur Vénus est un peu moins facile, car Vénus est un enfer où il fait si chaud qu’il neige en quelque sorte du métal. Les sondes Galileo et Juno (ainsi que le prochain Jupiter Icy Moons Explorer, un favori de SB Nation), ont démontré notre capacité à contrarier le système Jovian dans quelque chose comme notre sommeil. La tâche de Trident, en tant qu’exploration pure, est beaucoup plus ambitieuse et la fenêtre d’arrivée en 2038 est beaucoup plus étroite.

Évidemment, je n’ai pas mon mot à dire dans la prise de décision de la NASA, et probablement vous non plus. Mais c’est toujours agréable d’avoir des intérêts enracinés, et j’enracine dur pour un Voyage sur la planète volée. Même pour un robot, ce serait un sacré saut en hauteur.

* Attendez, je fais les règles ici.